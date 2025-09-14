Při protestech v Nepálu zemřelo 72 lidí. Nová premiérka slibuje změny

Autor: ,
  11:53aktualizováno  11:53
Při demonstracích proti korupci a zákazu sociálních sítí zemřelo tento týden podle aktualizovaných údajů nepálské vlády 72 lidí, zraněných v nemocnici je 191. Proti demonstracím zasáhla policie, protesty ale vedly k pádu vlády. Nová premiérka Sušíla Kárkíová slíbila, že její vláda bude přihlížet k požadavkům demonstrantům.
Oheň a kouř stoupají z paláce Singha Durbar, kde sídlí vláda a parlament, poté,...

Oheň a kouř stoupají z paláce Singha Durbar, kde sídlí vláda a parlament, poté, co protestující vtrhli do jeho prostor během násilných demonstrací v nepálském Káthmándú. (9. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Nová nepálská premiérka Sušíla Kárkíová (14. září 2025)
Demonstrace proti pondělnímu zabití 19 lidí během protikorupčních protestů v...
Demonstrace proti pondělnímu zabití 19 lidí během protikorupčních protestů v...
Nová nepálská premiérka Sušíla Kárkíová (14. září 2025)
69 fotografií

Kárkíová složila přísahu v pátek. Prezident Rám Čandra Paudel rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby na 5. března příštího roku. Dnes premiérka Kárkíová řekla, že po předčasných volbách nechce pokračovat ve funkci. „V žádném případě tady nezůstaneme déle než šest měsíců,“ uvedla premiérka s tím, že moc předá novému parlamentu a vládě.

Do ulic proti předchozí vládě vyšli do ulic především mladší lidé z takzvané generace Z. „Musíme pracovat v souladu s myšlením generace Z,“ uvedla Kárkíová, podle které její jméno vzešlo z ulice. Demonstranti podle premiérky požadují „konec korupce, dobrou vládu a hospodářskou rovnost“.

Protivládní demonstrace v Nepálu byly zatím nejprudší od pádu monarchie v roce 2008. Při úterních protestech demonstranti zapálili některé budovy v areálu parlamentu a vlády, z věznic uprchlo na 12 500 vězňů. Demonstrace začaly v pondělí proti zákazu používání sociálních sítí, pak se ale rychle rozrostly.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.