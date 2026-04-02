Lezete na Mount Everest, zaplatíte si pomoc místních šerpů a průvodců, objednáte ubytování. Všechno probíhá zhruba tak, jak má. Někdo z místních vás však najednou začne děsit, že byste se okamžitě měli odebrat k lékaři. Povolá vrtulník se záchranáři, zajistí vám místo v nemocnici a vyplní dokumentaci pro vaši pojišťovnu.
V té si „trochu zapřehání“. A aniž byste to v danou chvíli poznali, vydělá na vás balík. Odhalený gang přitom zapojil všechny od průvodcovských firem až po nemocnice a společnými silami z pojišťoven po celém světě vytahal miliony. Propracovaný systém falešných záchran totiž pracuje s faktem, že vaše pojišťovna v danou chvíli nemá čas vyhodnotit, jestli je požadavek oprávněný, nebo ne, a proplatí ho.
Případně se obrátí na nepálskou pojišťovnu, která má situaci na místě prověřit. I ta je však součástí komplotu. Portál The Kathmandu Post totiž upozorňuje, že nešlo o pár podnikavců. K tahání peněz z mezinárodních pojišťoven vznikla rozsáhlá, strukturovaná síť. Ta na základě provizí „zaměstnávala“ lékaře i oficiálně zaregistrované společnosti. A to po několik let.
Úřady tyto podvody poprvé odhalily už v roce 2018 a tehdejší vláda pak přišla s reformami, které měly situaci zlepšit. V praxi se však příliš neuchytily. Nepálská policie případ loni znovu otevřela a zjistila, že podvody nejenže běží dál, ale nabraly mnohem větších rozměrů.
Pokud jde o samotné turisty, podvodníci operativně volí různé strategie, jak dotyčného přesvědčit, že by bylo nejlepší okamžitě zavolat vrtulník. Některým lezcům už se po zdolání náročné trasy zkrátka nechce jít dolů znovu pěšky, a tak jim průvodci bez obalu nabídnou alternativu. Předstírejte, že je vám špatně, a my zajistíme zbytek.
U jiných sází na přirozený lidský strach. Horolezci, kteří ze základního tábora musí na vrchol nejvyšší hory světa překonat zhruba 3 tisíce výškových metrů, se často potýkají s takzvanou akutní horskou nemocí (AMS). Vyvolává ji nedostatek kyslíku a projevuje se slabostí, malátností, nechutenstvím nebo zvracením.
Většinou jim postačí odpočinek, voda a pomalejší sestup. Přesně v tento moment však přiběhne průvodce či zaměstnanec hotelu a napovídá „nemocnému“, že riskuje i smrt, pokud se okamžitě nenechá evakuovat.
Když ani to nevyjde, členové gangu sáhnou po tabletách k prevenci výškové nemoci. Ty ovšem v jistých situacích dokážou vyvolat právě ty příznaky, které mají potlačit. Podvedenému se udělá nevolno – a voilà, důvod zavolat záchranku je tu. V minimálně jednom případě, na který vyšetřovatelé přišli, zločinci turistům do jídla vmíchali jedlou sodu, aby napodobili běžné příznaky AMS.
Jeden vrtulník pak přepraví několik pasažérů, jejich pojišťovnám se však předloží samostatné faktury v plné výši, jako by měl každý pacient svůj vlastní let. Z charterového letu za 4 tisíce dolarů se stává pojistná událost za 12 tisíc dolarů. Vznikají falešné seznamy cestujících. V nemocnici připravují lékaři propouštěcí zprávy s digitálními podpisy vedoucích lékařů, kteří se na daném případu nikdy nepodíleli a z nichž někteří o své účasti ani netušili. Falešně přijatí pacienti pak v době, kdy měli podstupovat léčbu, popíjeli pivo v nemocničním bufetu.
Policie podrobně popsala i systém provizí. Nemocnice podle ní platí 20 až 25 procent z pojistného plnění trekkingovým společnostem a dalších 20 až 25 procent provozovatelům záchranných vrtulníků výměnou za to, že jim dovezou pacienty. Faktury průvodců jsou nadhodnocené. V některých případech navíc i samotní turisté dostali peněžní pobídku, aby se do podvodu zapojili.
Nemocnice Era International Hospital si tak přišla na více než 15,87 milionu dolarů, zatímco nemocnice Shreedhi International Hospital v souvislosti s falešnými záchrannými operacemi údajně získala přes 1,22 milionu dolarů. Horská záchranná služba provedla 171 podvodných záchranných akcí, díky nimž získala od zahraničních pojišťoven 10,31 milionu. Nepálská společnost zajišťující přelety na podvodu podle úřadů vydělala 8,2 milionu a jiná firma je zase spojovaná s pojistnými nároky za 11,04 milionu dolarů.
Úřady před třemi týdny obvinily dvaatřicet průvodců, jejichž podvod se v letech 2022 až 2025 dotkl 4 782 zahraničních horolezců. V jednom případě přiznal administrativní pracovník nemocnice Shreedhi, že poskytl svůj vlastní rentgenový snímek pořízený asi před rokem v jiné nemocnici, jako podklad pro „léčbu“ zahraničních turistů.
To, zda se nyní dostaví jiné výsledky, bude záležet především na rozhodnutí soudů a výši uložených pokut, ale také na tom, jak se k situaci postaví vláda, podotýká nepálský portál. Novým premiérem se teprve na konci března stal pětatřicetiletý Balendra Šáh z Národní nezávislé strany (RSP).