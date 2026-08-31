Devět set obětí, čtyři tisíce zmizelých. Nepálci uvázlí v tunelech čekají na pomoc

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  10:13
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Na nejméně 903 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál, uvedl v pondělí nepálský úřad pro zvládání katastrof. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himálajského ledovce také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů přinejmenším 16 lidí.

V Nepálu je stále pohřešováno 4 247 lidí, včetně 592 cizinců. Čínské úřady v neděli informovaly o 546 pohřešovaných, včetně 261 cizinců.

Příbuzní hledají v nemocnici v nepálském Káthmándú informace o pohřešovaných po ničivých povodních. (30. srpna 2026)
Příbuzní hledají v nemocnici v nepálském Káthmándú informace o pohřešovaných po ničivých povodních. (30. srpna 2026)
Příbuzní hledají v nemocnici v nepálském Káthmándú informace o pohřešovaných po ničivých povodních. (30. srpna 2026)
Příbuzní hledají v nemocnici v nepálském Káthmándú informace o pohřešovaných po ničivých povodních. (30. srpna 2026)
75 fotografií

Mezi pohřešovanými v Nepálu je i 933 pracovníků, kteří byli v oblasti zaměstnáni při několika hydroenergetických projektech na řekách zasažených povodní.

Již několikátým dnem pokračují záchranářské práce, jejichž cílem je vyprostit více než 100 pracovníků uvázlých v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. V sobotu se jim podařilo začít do jednoho z tunelů dodávat potrubím vzduch. Do tunelu také vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili čtyři otvory, kterými se mají dovnitř spustit záchranáři.

Nepálské úřady v neděli oznámily, že začaly do země pohřbívat některé ze stovek obětí, a to poté, co byly u pozůstatků provedeny testy DNA. Hroby byly řádně označeny, aby rodiny mohly těla později vyzvednout k tradiční kremaci v souladu s hinduistickou vírou.

Příbuzní pohřešovaných mezitím hledají zprávy o svých blízkých. U zdravotnických zařízení proto procházejí seznamy a fotografie lidí, které záchranáři našli. Každá rodina přitom doufá, že svého blízkého najde mezi přeživšími a dozví se, že je v bezpečí.

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