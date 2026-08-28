Zázrak uprostřed katastrofy. Zelený domek odolal povodni, rodina přežila na balkóně

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  19:18aktualizováno  19:18
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Zázrak v zeleném domku. Tak přezdívají rodinu, která přežila nepálskou katastrofu na balkóně domečku, který dokola obklopila ničivá povodeň. Živel si vyžádal stovky mrtvých a pohřešovaných. Dům uprostřed masy vody a trosek vydržel a jeho obyvatelé celou hrůzu sledovali z jeho balkónu.

Na videu je vidět, jak rodina stojí na balkoně domu v druhém patře, zatímco jen pár metrů pod nimi se valí obrovské masy vody, bahna a trosek.

Rodina přežila ničivou povodeň. Dům odolal proudu, který smetl okolí
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38 fotografií

Přívalová voda smetla vše, co jí stálo v cestě, ale onen zelený dům vynechala. Rodina zoufale hledala úkryt v momentu, kdy katastrofa dosáhla svého vrcholu.

Na videu je také vidět, jak trosky jiných budov nebo aut narážejí do zdí zeleného domu a ten odolává.

Na dalším videu je vidě,t jak rodina mává rudou vlajkou, aby záchranné složky viděly, že se v místě nacházejí přeživší. Na budově je vidět bahno z přívalové vody. Jen těsně nepohřbila celý dům a ten o vlásek unikl zhroucení a rodina tak přežila.

V komentářích k videu tisíce lidí chválili „inženýra“, který dům postavil. Někteří uživatelé se však domnívali, že to byla pouhá náhoda, že dům takovou katastrofu přežil.

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