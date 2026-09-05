Vysvobození po devíti dnech. Z tunelu nepálské elektrárny vyprostili čínského pracovníka

Podle úřadů se ve 12 vodních elektrárnách po celém Nepálu pohřešuje zhruba 900 dělníků, z nichž přibližně 500 je pravděpodobně uvězněno v tunelech. Při povodni zahynulo nejméně 1300 lidí a více než 5 tisíc se jich stále pohřešuje, uvedla nepálská agentura pro zvládání katastrof.
Povodně 26. srpna u nepálsko-tibetských hranic podle České geologické služby způsobilo zřícení skály spojené s kolapsem části himálajského ledovce.
Masa ledu a horniny dopadla do údolí a vytvořila hráz, u které se hromadila voda, jež po protržení hráze poslala po řece Trišuli prudkou záplavovou vlnu.
Ta smetla domy, budovy, silnice a mosty a unášela bahno a kameny. Jako jedna z příčin katastrofy se uvádí klimatická změna.
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31. srpna 2026