Nepál ruší program sbírání odpadu na Everestu. Horolezci ho zneužívali

Autor:
  9:43aktualizováno  9:43
Nepál ruší program sběru odpadků z Mount Everestu. Podle úřadů selhal. Nepomáhala ani finanční motivace. Horolezcům, kteří přinesli z nejvyšší hory světa zpět alespoň osm kilogramů odpadu, vraceli povinnou zálohu. Jenže ti, aby ušetřili námahu, sbírali smetí jen v dolních patrech hory. Nahoře vše zůstalo při starém.

Horolezci museli povinně zaplatit zálohu 4 tisíce amerických dolarů, kterou dostali zpět, pokud z hory přinesli alespoň osm kilogramů odpadků, píše BBC.

Úřady doufaly, že tímto krokem se začne řešit problém hromadění odpadu na nejvyšším vrcholu – odhaduje se, že ho je tam asi 50 tun. Ale po 11 letech trvání programu se zjistilo, že nepřináší hmatatelný výsledek.

Odpadky na Mount Everestu
Odpadky na Mount Everestu
Odpadky na Mount Everestu
3 fotografie

Podle tamního šéfa cestovního ruchu problém s odpadky nezmizel, ale samotný způsob vybírání záloh se stal „administrativní zátěží“.

BBC uvádí, že podle úředníků horolezci většinu záloh zpět dostali. Úřady ale selhání viděly v tom, že přinesené odpadky byly z nižších táborů, nikoliv z výše položených, kde byl problém nejhorší.

„Z vyšších táborů lidé obvykle přinášeli pouze kyslíkové lahve,“ popsal šéf kontrolního výboru pro znečištění Everestu.

„Další věci jako stany, plechovky, krabice s baleným jídlem a pitím na místě většinou zůstávají,“ dodal s tím, že horolezec v průměru vyprodukuje až 12 kilogramů odpadu na hoře, kde spolu s aklimatizací a samotným lezením stráví asi šest týdnů.

Nepál připravuje úpravu pravidla. Poplatek ve stejné výši bude nejspíš nevratný a bude použit na zřízení kontrolního stanoviště a vytvoření fondu pro umožnění úklidových a monitorovacích prací.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.