Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

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  20:54aktualizováno  20:54
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Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými povodněmi a po nich. (25. a 26. srpna 2026) | foto: 2026 PLANET LABS PBCReuters

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Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené oblasti. Co způsobilo zřícení ledovce, není jasné, avšak podle nepálských úřadů je možnou příčinou zemětřesení, které bylo zaznamenáno několik minut před katastrofou.

Americká geologická služba (USGS) nicméně uvedla, že podle její analýzy nebyly zaznamenané otřesy způsobeny zemětřesením, ale samotným zřícením kusu ledovce a horniny.

Povodeň a sesuvy půdy si v Nepálu vyžádaly životy nejméně 157 lidí, zatímco Čína hlásí nejméně tři mrtvé. Na obou stranách hranice jsou stovky pohřešovaných a obě země se obávají nárůstu počtu obětí.

Satelitní snímky oblasti od společnosti Planet Labs pořízené před a po katastrofě, které prozkoumala agentura Reuters, ukazují, že zelené svahy hor jsou nyní pohřbeny pod troskami a půdou.

„Potvrdilo se, že událost odstartovalo zřícení velkého kusu ledovce, který sebou pravděpodobně strhl i značné množství hornin a hlíny,“ řekl geolog Vikram Gupta.

Další geolog Dan Shugar uvedl, že snímky zřejmě ukazují, že v průběhu 24 hodin před neštěstím roztálo velké množství sněhu. „Některé ledovce v údolí byly včera (v úterý) pokryté sněhem a dnes jsou převážně holé. Jinými slovy bylo pravděpodobně teplo,“ dodal.

Sněhem pokryté hory v Nepálu ztratily kvůli globálnímu oteplování za něco málo přes 30 let téměř třetinu svého ledu, uvedla v roce 2023 OSN.

„Z dnešních ranních satelitních snímků od Planet Labs jsem vyčetl, že se spodní část ledovce odlomila ve výšce asi 5200 metrů a zřítila se na dno údolí asi 1200 metrů níže,“ řekl Shugar.

Mezinárodní centrum pro integrovaný rozvoj horských oblastí uvedlo, že zřícení ledovce zřejmě vyvolalo prudký nárůst průtoku řek Sun Kosi a Tríšuli, což ničivé povodně spustilo. Organizace doplnila, že hladina vody v jednom místě na řece Tríšuli stoupla během půl hodiny až o devět metrů.

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Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

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