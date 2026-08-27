Pro čtyřiadvacetiletého dělníka Bibeka Kumala začal osudný den běžnou prací. V okrese Bidur kopal jámu na záchod, když uslyšel podivné syčení. V tu chvíli na něj další dělníci řvali, ať vezme nohy na ramena. On se sotva stihl vyškrábat ven, než ho smetl proud.
„Začal jsem utíkat. Pak se přihnala hradba vody s rachotem, jako by to bylo zemětřesení,“ popsal Kumal pro agenturu Reuters ze svého lůžka v káthmándském traumatologickém centru. Proud ho unášel bahnem a troskami, dokud se mu nepodařilo zachytit ve větvích.
„Naštěstí jsem uvízl na mangovníku. Kdyby tam ten strom nebyl, proud by mě semlel a já byl mrtvý,“ dodal s tím, že přímo ze stromu sledoval, jak dům, u kterého před chvílí pracoval, jednoduše mizí pod hladinou. Následně jej vysvobodila policie.
V mnoha případech ale snaha o záchranu před masou valícího se bláta selhala. Osmašedesátiletý Keshav Prasad Baral vzpomíná, jak se obrovská vlna valila přímo na ně a s každou sekundou rostla.
„Když jsem viděl, jak nám to vniklo do domu, snažil jsem se chytit manželku za ruku a odvést ji na terasu. Bahno ji ale smetlo,“ uvedl pro The Sydney Morning Herald. „O čtyři nebo pět hodin později mě přiletěla zachránit helikoptéra. Moje žena je pořád někde pod tím bahnem. Je pryč.“
I další přeživší, Kalpana Mallaová, přišla přímo před očima o své nejbližší. Její rodiče, sestra i sestry děti neměli podle jejích slov žádnou šanci na útěk. Kalpanu samotnou zachránil její syn Sugam, který ji v poslední chvíli vytáhl za ruku na střechu domu. Její sestra, které těsně předtím svěřila svůj mobilní telefon, aby mohla zavolat pomoc, je podle Sugama nezvěstná a zřejmě také zemřela.
Těm, kteří unikli smrti, se celý svět zbořil. Žena jménem Deepika, jejíž vesnici Vidhur živel zasáhl v době, kdy na dvoře myla nádobí, zachránila sebe i rodinu včasným útěkem na terasu. Z jejího domu ale zůstaly jen zdi, přízemí je úplně zanesené bahnem.
„Nemáme se ani z čeho napít. Podívejte, tam stál džbán s pitnou vodou,“ ukázala stanici NDTV na místo na dvoře, kde nyní leží jen nepropustná vrstva bláta.
Nepál dosud eviduje 270 mrtvých. Záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných lidí, mezi nimi jsou občané více než 30 zemí.