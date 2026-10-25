Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše, řekla Le Penová

Autor:
  19:59aktualizováno  19:59
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Předvolební mítink Marine Le Penové ve městě Henin-Beaumont na severu Francie...

Předvolební mítink Marine Le Penové ve městě Henin-Beaumont na severu Francie (13. září 2026) | foto: Sarah MeyssonnierReuters

Předseda francouzského Národního sdružení Jordan Bardella s bývalou předsedkyní...
Předvolební mítink Marine Le Penové ve městě Henin-Beaumont na severu Francie...
Předvolební mítink Marine Le Penové ve městě Henin-Beaumont na severu Francie...
Předvolební mítink Marine Le Penové ve městě Henin-Beaumont na severu Francie...
8 fotografií
Marine Le Penová si přeje mít z Francie zemi míru. Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše, prohlásila dnes na sjezdu krajně pravicové strany Národní sdružení (RN) prezidentská kandidátka, která zde zahájila kampaň před dubnovými prezidentskými volbami, informují francouzská média.Le Penová oznámila, že hodlá zakotvit v ústavě "zakládající, inkluzivní a bratrský princip" takzvaného "národního společenství".

„Stát, který si představujeme, nebude ‚státem RN‘; bude to spíše společné úsilí – sice vlastenecké, ale nikoli stranické,“ prohlásila kandidátka RN.Favoritka předvolebních průzkumů slíbila vládu národní jednoty, která bude pluralitní a v jejímž čele stane Jordan Bardella.

Jedenatřicetiletého muže si Národní sdružení v sobotu znovu zvolilo do svého čela.

Staronový předseda strany a chráněnec Le Penové čelí kvůli textům z doby svého raného mládí obvinění z antisemitismu. Jeho projev, který vystoupení Le Penové předcházel, na tribunách několik osob narušilo; dotyční byli z budovy násilně vyvedeni. Podle webu deníku Le Figaro mezi nimi byli i členové Svazu židovských studentů Francie (UEJF).

První kolo prezidentských voleb Francii čeká příští rok 18. dubna. Současný prezident Emmanuel Macron, který Le Penovou v dubnu 2022 ve druhém kole porazil, už nemůže znovu kandidovat.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×