Australští vojáci nezákonně zabíjeli v Afghánistánu, ukázalo vyšetřování. Oběťmi byli vězni či zemědělci

Sydney Šéf australských obranných sil Angus Campbell ve čtvrtek připustil, že existují věrohodné důkazy o tom, že příslušníci speciálních jednotek v Afghánistánu se nezákonně zabili 39 lidí.

Austrálie před čtyřmi lety zahájila vyšetřování postupu svých vojáků v Afghánistánu z let 2005 až 2016 poté, co se v médiích objevila obvinění ze zabíjení neozbrojených afghánských mužů a dětí. Zpráva z vyšetřování ukázala, že 25 příslušníků speciálních jednotek zabilo vězně, zemědělce nebo další civilisty. V žádném z případů se to nestalo v situaci, kterou by šlo označit za bojovou.



„Jménem australských obranných sil se upřímně a bezvýhradně omlouvám Afgháncům za jakékoliv přečiny spáchané australskými vojáky,“ cituje britská BBC Campbella na svých internetových stránkách.

Během vyšetřování se australští inspektoři zaměřili na 57 incidentů a vyslechli stovky svědků. Až do nynějška z něho bylo známo jen málo podrobností a pro elitní vojáky, kteří podle závěrů neoprávněně zabíjeli, z něho přímo nevyplývá hrozba trestního stíhání. Nicméně případy se bude zabývat speciální vyšetřovatel.

Už minulý týden australský premiér Scott Morisson varoval, že zpráva přinese Australanům „nepříjemné informace“. Ve čtvrtek, před zveřejněním závěrů vyšetřování, telefonoval afghánskému prezidentovi Ašrafu Ghanímu, aby vyjádřil hluboký zármutek nad jejich obsahem.

Austrálie je blízkým spojencem USA a v Afghánistánu její vojáci působí od roku 2002. V zemi se vystřídalo 39 000 příslušníků australské armády a více než čtyři desítky jich byly zabity.