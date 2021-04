Nežádoucí účinky vakcíny? Ve skutečnosti mohou být dobrým znamením, uklidňují američtí lékaři

Washington Očkování proti koronaviru se může projevit různými vedlejšími účinky jako například horečkou nebo únavou. Američtí lékaři však uklidňují, že takové příznaky netrvají příliš dlouho a jsou zcela v pořádku. Vypovídají o tom, že imunitní systém reaguje tak, jak má. Zároveň zdůrazňují, že naopak absence příznaků nemusí být pozitivním jevem.

Mezi nejčastější vedlejší účinky po vakcinaci proti covidu-19 patří bolest těla, otok nebo zarudnutí v oblasti vpichu, únava, migréna, teplota nebo lehká nevolnost.

„Víme, proč se tohle děje. Protože vakcína je velmi účinná při vyvolání imunitní odpovědi. To je jeden z důvodů, proč dostáváme tak vysokou úroveň ochrany“ proti Covid-19,“ řekl Dr. Peter Hotez pro CNN.

Není však jisté, kolik lidí mělo po očkování vedlejší příznaky, ale různé klinické studie napovídají, že by to mělo být 10-15% lidí. Co se týče alergických reakcí nebo dokonce anafylaktického šoku, to jsou dva až pět lidí z jednoho milionu.

„Asi 0,0005 % nebo méně má závažnou reakci, ale dobrá zpráva je, že i když dojde k vážným příznakům, obvykle se projeví během prvních třiceti minut. Proto si lékaři ve vakcinačních centrech očkované nechávají po dobu 15 až 30 minut, aby se ujistili, že k něčemu takovému nedojde,“ dodal Hotez.

Lidská těla jsou vzájemně odlišná a vypořádávají se s očkovací látkou jinak, tudíž jeden člověk může mít z očkování nějaké nepříjemné příznaky, a druhý zas žádné. Stejně tak různé vakcíny mohou vyvolávat jiné reakce. Například látky od společností Pfizer a Moderna jsou více reaktogenní, tudíž vyvolávají více vedlejších účinků než třeba vakcína od Johnson & Johnson.

„Nejde o žádné těžké vedlejší příznaky, ale mohou být nepříjemné a trvat den či dva, ale většinou trvají jen pár hodin,“ sdělil doktor Hotez.

Obě vakcíny, jak od Pfizeru, tak od Moderny mají asi 95% účinnost proti infekci koronavirem, a při klinických testech nikdo po naočkování látkou nezemřel. Je ale možné, že při druhé dávce vakcíny mohou být vedlejší účinky silnější než po té první. Ale jak už bylo řečeno, je to podle lékařů jen potvrzením toho, že vakcína pracuje správně.

„S první dávkou vyvolá vaše tělo imunitní reakci, vyprodukuje protilátky a také imunitní buňky zvané B buňky, aby vytvářely cílené protilátky, a to vyžaduje nějaký čas. Potom přijde druhá dávka vakcíny, a to už máte v těle tyto buňky, které mohou okamžitě začít produkovat imunitní reakci, a to je přesně to, co se děje, když lidé na sobě pociťují nepříjemné příznaky,“ vysvětlil pro CNN vědec Michael Worobey.

I přes strach některých lidí ze špatné reakce z druhé dávky očkování, nedoporučují lékaři ho záměrně vynechat. Člověk by pak přišel o zvýšenou ochranu, pravděpodobně by pak došlo ke zkrácení doby účinnosti první dávky.

Na nepříjemné vedlejší účinky je možné užít léky tlumící bolest jako ibuprofen nebo aspirin, ale doktoři nedoporučují tyto látky brát těsně před očkováním, protože není jisté, jak by vakcína s nimi zafungovala. Pokud vedlejší účinky naočkovaného znepokojují, může se obrátit na svého lékaře.

Očkování proti koronaviru by se neměli vyhýbat ani mladí zdraví lidé, protože v současné době existuje nová a nakažlivější varianta covidu, která ovlivňuje i mladé pacienty. Dalším problémem u mladých, mohou být dlouhodobé pocovidové komplikace. Není tolik pravděpodobné, že na koronavirové onemocnění zemřou, ale komplikace jako únava, bolest na hrudi nebo dýchací potíže se s nimi mohou táhnout až několik měsíců. Nejnovější studie zjistila, že 30 % lidí, kteří prodělali koronavirus, měli zdravotní potíže až 9 měsíců po nemoci.

Pokud se nenaočkuje dostatečné množství osob, tak se podle odborníků nedosáhne kolektivní imunity.

Jeden z účastníků klinických testů vakcíny od firmy Moderna měl špatné vedlejší účinky po naočkování, ale nelituje toho a vybízí každého k očkování, protože přínosy výrazně převyšují vedlejší účinky.

„Bylo mi špatně. Dostal jsem teplotu, byl jsem unavený a klepal jsem se zimou, ale druhý den ráno už jsem byl zas v pořádku. Myslím si, že masové očkování je skutečně jediným možným východiskem z pandemie. Nechal jsem se naočkovat – proběhlo to v pořádku. Věřím, že se z toho dokážeme dostat,“ shrnul.