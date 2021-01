Členové Národní gardy se cítí zrazeni. Po hlídání Kapitolu tisíce z nich poslali spát do garáží s jednou koupelnou

WASHINGTON/PRAHA Inaugurace Joea Bidena do prezidentského úřadu proběhla bez jakýchkoliv větších demonstrací či výtržností ze strany příznivců Donalda Trumpa. Do značné míry na tom měla podíl Národní garda USA, jejíž členové po 6. lednu, kdy došlo k obsazení Kapitolu, chránili po tisících nejdůležitější místa ve Washingtonu, D.C. a po celé Americe. Nyní se jim Spojené státy „odvděčily“ odsunem do garáží. Vojáků se však rychle zastali zákonodárci a nedůstojnou situaci vyřešili.

Dva týdny střežila garda washingtonský Kapitol před výtržníky, protože existovaly oprávněné obavy z opakování lednového útoku. Jejich mise skončila ve čtvrtek, tedy den po inauguraci 46. prezidenta Spojených států amerických. Policie, která fatálně selhala při událostech z 6. ledna, nařídila dle server Politico členům Národní gardy, aby prostory vyklidili s tím, že mají jít do garáží či ven. „Abych byl upřímný, cítili jsme se zrazeni. Poté, co vše proběhlo bez problémů, pozbyli jsme užitku a byli jsme vyhnáni do kouta garáže pro parkování,“ sdělil jeden ze zúčastněných vojáků serveru CNN.



Národní garda usa chránící Kapitol

„Ještě ve čtvrtek kolem nás procházeli senátoři a kongresmani, fotografovali se s námi, potřásali nám rukama a děkovali nám za naši službu. Do 24 hodin od té chvíle pro nás už ale neměli využití a vyhnali nás do kouta v garáži. Cítíme se neuvěřitelně zrazeni,“ sdělil pro Politico jeden z členů gardy. Všem příslušníkům Národní gardy bylo ve čtvrtek řečeno, aby opustili Kapitol a přilehlé budovy a zřídili si mobilní velitelská centra venku nebo v blízkých hotelech, potvrdil další člen gardy. Odpočívat mezi 12hodinovými směnami měli prý venku či v garážích.

Nad snímky vojáků chránících Kapitol po ukončení ničivého obsazení ze strany Trumpových fanoušků ještě týden nazpět plesali mnozí.

Jeden oddíl čítající 5000 ozbrojených příslušníků se tak ocitl v nezáviděníhodné situaci, kdy si musel vystačit pouze s jednou elektrickou zásuvkou a s jedním sociálním zařízením, kam si mohli dojít na WC. Členové gardy byli prý zvláště znepokojeni tím, že mají uprostřed pandemie sdílet stísněné prostory a nemají dostatečný prostor pro hygienu. Garáž se i nadále využívala k parkování auta, takže dle serveru The New York Times si vojáci taktéž stěžovali, že musejí dýchat zplodiny. Minimálně sto se jich už nakazilo a museli se zavřít do karantény v hotelech. Navíc teploty se v noci pohybovaly jen lehce nad nulou. Členové gard, se kterými redaktoři serveru Politico hovořili, prý nedostali jasnou odpověď, proč museli budovy opustit.

Here’s a video from the parking garage where 5,000 members of the National Guard who were guarding the Capitol are being forced to stay. pic.twitter.com/bREUxt1tRi — Benny (@bennyjohnson) January 22, 2021

„Je dost pravděpodobné, že existuje nějaký důležitý důvod, proč jsme museli místo uvolnit, jen nám zatím nebyl sdělen,“ spekuloval další člen složek. Každopádně odmítli, že by příčinou bylo nenošení ochrany úst a nosu. „Dostali jsme jasné pokyny, abychom měli ochranu stále nasazenou, pokud zrovna vojáci nejí či nepijí,“ sdělil jeden z příslušníků.

Jak se později během dne vyjádřilo hlavní sídlo Národní gardy, členové milic měli být dočasně odsunuti z důvodu probíhajícího jednání v Kongresu. „Národní garda i nadále asistuje policii v ochraně Kapitolu. Vzhledem k zasedání Kongresu dochází k nárůstu počtu osob na chodbách. Policie proto požádala vojáky, aby odpočívali jinde,“ stojí ve vyjádření. Policie se sama k záležitosti nevyjádřila.

Mluvčí policie chránící Kapitol Eva Maleckiová ve svém prohlášení uvedla, že oddělení nedávno požádalo, aby Národní garda zkrátila své hlídky z dvanácti hodin na osm, aby se členům umožnilo více hodin odpočinku mimo komplex budov Kapitolu. V prohlášení nicméně taktéž nevysvětlila, proč museli „obránci Kongresu“ pryč.

Zákonodárci z obou stran amerického politického spektra rozhodnutí odsoudili a někteří například skrze Twitter vyzvali k nápravě. Chuck Schumer, který se lednem roku 2021 stal vůdcem demokratické většiny v americkém Senátu a vůbec prvním židovským vůdcem v jedné ze dvou komor Kongresu, napsal: „Pokud je to pravda, je to skandální. Podívám se tomu na zoubek.“

If this is true, it's outrageous.



I will get to the bottom of this.https://t.co/CNBp055A91 — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 22, 2021

Republikánský senátor Tom Cotton se zase pozastavil nad tím, že komplex budov Kapitolu zůstává pro veřejnost uzavřený, takže je v nich dostatek prostoru, aby si v nich vojáci mohli odpočinout. Okolo 10 hodiny večerní v USA (zhruba 2:00 ráno SEČ) informoval demokratický senátor Martin Heinrich, že problém se vyřešil návratem ozbrojených příslušníků z garáží zpět do síní Kapitolu. Demokratická senátorka Tammy Duckworthová zase uvedla, že telefonovala několika lidem, aby uvedla věci do pohybu a byla informována, že policie z Kapitolu se členům gardy omluvila.

Unreal. I can’t believe that the same brave servicemembers we’ve been asking to protect our Capitol and our Constitution these last two weeks would be unceremoniously ordered to vacate the building. I am demanding answers ASAP. They can use my office. https://t.co/GlSSx9nqXo — Tammy Duckworth (@SenDuckworth) January 22, 2021

Celkem bylo do oblasti Washingtonu kvůli inauguraci povoláno okolo 25 tisíc vojáků, mnoho z nich už bylo z úkolu uvolněno. Všechny jednotky Národní gardy spadají pod jednotlivé státy. Velitelem každé místní jednotky Národní gardy je guvernér. Jednotky mohou být povolány do aktivní služby pouze guvernérem nebo prezidentem, za účelem reagování na mimořádné události či katastrofy jako jsou hurikány, záplavy, zemětřesení nebo místní nepokoje.