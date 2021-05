‚Nesmí polevit inovativnost těch, kteří očkovací látky vyvíjejí.‘ EU se nelíbí Bidenův nápad

BRUSEL/PRAHA Evropští lídři nepodporují oslabení ochrany duševního vlastnictví pro výrobu očkovacích látek. Namísto toho požadují zrušit omezení pro jejich vývoz, které některé státy zavedly.

Když americký prezident Joe Biden minulý týden navrhl, aby byla v rámci boje proti pandemii přechodně zrušena patentová ochrana pro očkovací látky, reagovala Evropská unie významným mlčením.



Během uplynulého víkendu se ukázalo proč: nejenom většina vlád jejích členských států, ale ani nejvyšší představitelé sedmadvacítky nejsou z Bidenova návrhu nadšeni.

„Nemyslíme si, že by to bylo z krátkodobého hlediska nějaké zázračné řešení,“ uvedl k tomu předseda Evropské rady Charles Michel během víkendového summitu premiérů členských států EU v portugalském Portu. Zároveň ale dodal, že společenství se nechce bránit debatě o uvolnění patentů. Bude-li prý na stole konkrétní návrh, je Unie připravena o něm diskutovat. Zároveň by dle Michela měli zahraniční partneři EU ulehčit vývoz očkovacích látek.

To byla narážka právě na Spojené státy, které i po změně vlády v lednu letošního roku zachovaly původní zákaz vývozu vakcín.

Americká vláda minulý týden prohlásila, že je připravena na přechodnou dobu přerušit ochranu duševního vlastnictví u vakcín proti covidu-19, a to s cílem zvýšit jejich rozšíření a dostupnost v chudších státech. Návrh prezidenta Bidena minulý víkend podpořil i papež František.

Pokud by k podobnému kroku skutečně došlo, mohli by být výrobci nuceni sdílet patenty, ať už zadarmo, nebo za nějakou symbolickou náhradu. Uvolnění patentů nejenom pokud jde o očkovací látky, ale i jiná léčiva, dlouhodobě prosazují například Indie nebo Jihoafrická republika. Naopak státy s jejich největšími výrobci se něčemu podobnému dosud bránily. Kromě EU to platilo i pro Spojené království či USA.

Kritici možného uvolnění patentů na výrobu vakcín tvrdí, že ani to by automaticky neznamenalo, že by jich bylo dost. Podle nich totiž i příprava výroby vyžaduje nějaký čas. Důležitým hlediskem je navíc i bezpečnost a dodržení všech postupů.

Proti Bidenově návrhu se vyslovila i německá kancléřka Angela Merkelová, jež ho označila jako „špatnou a riskantní cestu“. „Cílem přece je, aby měl co největší počet lidí pokud možno rychlý přístup k vakcíně,“ uvedla. Podle šéfky německé vlády již nyní řada výrobců rozšiřuje vlastní výrobní kapacity. „Nesmí polevit inovativnost těch, kteří dnes nové očkovací látky vyvíjejí,“ dodala Merkelová s tím, že v případě zrušení ochrany duševního vlastnictví by nemuselo být zaručeno, že výsledkem bude skutečně kvalitní a účinná látka.



Podle informací agentury DPA Merkelová argumentovala mimo jiné i rizikem, že by se pak mohly dostat poznatky o vývoji vakcín na bázi mRNA, což se týká třeba preparátu od společnosti Pfizer/BioNTech, do Číny, jež by zmíněné know-how mohla využít lépe než rozvojové země.

Evropská unie připomíná, že je největším demokratickým regionem světa, jež vyváží očkovací látky. Dosud bylo odsud vyvezeno přes dvě stě milionů dávek, což je přibližně tolik, kolik bylo dodáno i pro její vlastní potřeby.