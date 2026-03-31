Válka s Íránem ještě nekončí. Změnili jsme tvář Blízkého východu, řekl Netanjahu

„Kampaň neskončila,“ řekl Netanjahu o válce s Íránem v momentě, kdy ze Spojených států amerického prezidenta Donalda Trumpa přichází náznaky ohledně dojednání zastavení bojů. „I nadále budeme útočit na teroristický režim,“ řekl o Íránu Netanjahu.
Podle izraelského premiéra se v současné válce, která začala na konci února, podařilo zničit významnou část íránské průmyslové kapacity pro výrobu balistických raket a jaderných zbraní. Tím se podle Netanjahua podařilo odrazit dvě existenční hrozby pro Izrael. Teherán popírá, že by v posledních letech usiloval o sestrojení jaderných pum.
Mezi úspěchy Netanjahu zmínil vytvoření bezpečnostních zón. Tím podle izraelských médií myslí oblasti v Libanonu, Sýrii a Pásmu Gazy, které obsadila izraelská armáda. „Bezpečnostní zóny kolem nás posílíme,“ uvedl Netanjahu.
Izraelský premiér řekl, že vytváří proti íránské hrozbě „novou alianci s významnými zeměmi v regionu“. O jaké státy se jedná, neuvedl. Některé okolní státy čelí od začátku války odvetným úderům z Íránu, který je obhajuje tím, že na území těchto zemí jsou vojenské základny používané pro údery proti Teheránu.
„Zůstali jsme věrní našemu poslání a změnili jsme tvář Blízkého východu,“ řekl Netanjahu o válkách, které Izrael vedl v posledních letech pod jeho vedením. Izraelský premiér, kterého čekají nelehké parlamentní volby nejpozději v říjnu, tvrdí, že jeho vládě se podařilo výrazně oslabit Írán a nejbližší íránské spojence, například hnutí Hizballáh a Hamás.
„Učinili jsme z Izraele regionální mocnost, a z některých hledisek, i světovou mocnost,“ uvedl izraelský premiér.
Končíme, říká naopak Trump
Americký prezident Donald Trump naproti tomu v úterý bez dalších podrobností řekl, že americké vojenské operace proti Íránu se blíží konci. Informuje o tom agentura Reuters. Spojené státy a Izrael od konce února podnikají útoky na Írán, které zažehly regionální válku.
„Vedeme si skvěle,“ řekl Trump v rozhovoru s televizí NBC News. „A blíží se konec (války)“, dodal.
Šéf Bílého domu se v uplynulých dnech pochvalně vyjadřoval i o jednáních s Íránem. Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí v úterý však v televizi Al-Džazíra řekl, že obdržel zprávy od Trumpova zmocněnce Stevea Witkoffa. Nešlo však podle něho o jednání, nýbrž vyhrožování. „Vůbec nevěříme, že jednání s USA k něčemu povedou. Důvěra je na nule,“ cituje Arakčího agentura DPA.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio svým kolegům ze skupiny zemí G7 minulý týden řekl, že konec války s Íránem je otázkou týdnů, nikoliv měsíců.