Netanjahu zároveň vyzval příslušníky íránských revolučních gard, aby složili zbraně. Slíbil, že pokud tak učiní, nebude jim ublíženo.
Íráncům Netanjahu vzkázal, že se blíží „okamžik pravdy“. Izrael se podle něj snaží Írán osvobodit, nikoliv rozdělovat. V konečném důsledku ale podle izraelského premiéra bude osvobození země záležet na Íráncích. Netanjahu také nastínil vizi, že pak by mohl mezi Íránem a Izraelem zavládnout mír.
Předseda izraelské vlády vyjádřil solidaritu všem zemím na Blízkém východě, které se staly terčem íránských útoků, a dodal, že mnoho z těchto států nyní s Izraelem hovoří a chce spolupracovat.
Netanjahu v projevu rovněž poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který mu prý v prosinci řekl: „Bibi, musíme Íránu za každou cenu zabránit získat jaderné zbraně.“ Vztahy USA a Izraele podle Netanjahua nikdy nebyly silnější.
Izraelská armáda dříve v sobotu oznámila, že zahajuje druhou fázi války s Íránem a o tomto víkendu zasáhla již více než 300 cílů. Podle svědků byla zasažena mimo jiné rafinérie jižně od Teheránu, což je podle agentury AP první hlášený zásah civilní průmyslové infrastruktury v Íránu od začátku války.
Íránské revoluční gardy uvedly, že v odvetě za tento útok zaútočily na izraelskou ropnou rafinérii v Haifě. Izrael ale žádné škody neoznámil, poznamenala agentura Reuters. Vysoce postavený člen íránských revolučních gard Mohammad Rezá Nakdí mezitím dnes podle íránské státní televize uvedl, že „nastala příležitost eliminovat Izrael“.
Zpravodajský server The Times of Israel s odkazem na videa na sociálních sítích uvedl, že Írán zřejmě při jednom z dnešních útoků na centrální Izrael použil kazetovou munici. Při tomto útoku nebyli hlášeni zranění.
Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28. února, kdy byl zabit i nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země, kterou USA a Izrael obviňují, že chce získat jadernou zbraň, krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.
3. března 2026