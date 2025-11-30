Netanjahu požádal izraelského prezidenta o milost. Je to v zájmu lidu, uvedl

„Moji právníci dnes zaslali žádost o milost prezidentovi země. Očekávám, že každý, kdo si přeje dobro země, tento krok podpoří,“ řekl izraelský premiér v krátké videozprávě zveřejněné jeho stranou Likud.
Herzog v září prohlásil, že Netanjahuovy případy jsou těžkopádné a zatěžují systém. Dodal, že už doporučil, aby se obžaloba a obhajoba pokusily uzavřít dohodu o vině a trestu. „Pokud budu kontaktován s žádostí o udělení milosti, zvážím to,“ uvedl také Herzog s tím, že jde o „dobro pro společnost a pro stát“.
Netanjahu byl obžalován z úplatkářství, podvodu a porušení důvěry ve třech samostatných případech. Je obžalován jako první izraelský premiér v úřadu a proces s ním začal v květnu 2020.
Netanjahu vinu popírá a tvrdí, že je obětí nepřátelsky zaměřených médií a soudů. Jeho právníci se dlouhodobě snaží o zdržování procesu a po začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 žádali několikrát o odklad mimo jiné kvůli obavám o Netanjahuovu bezpečnost či kvůli jeho vytížení kvůli válce.