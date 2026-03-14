Netanjahu mi vyhrožuje, ale já nezemřu. Válka bude dlouhá, řekl šéf Hizballáhu

„Slyšel jsem, že mi Netanjahu vyhrožuje vraždou, aby mě zastrašil, ale já nezemřu předčasně a nebojím se ničeho,“ prohlásil Kásim během projevu u příležitosti Dne Jeruzaléma, který takzvaná „osa odporu“ každoročně slaví poslední pátek muslimského svátku ramadán. „Osa odporu“ je označení neformální aliance militantních a politických skupin, kterou vede Írán a která se staví proti Izraeli a proti americkému vlivu na Blízkém východě.
Během projevu Kásim vyjádřil podporu Palestině a jejímu úplnému osvobození. Izraelsko-americkou agresi proti Íránu označil šéf Hizballáhu za „existenční hrozbu“.
Kásim zároveň uvedl, že hnutí je připraveno na dlouhou válku. „Připravili jsme se na dlouhou konfrontaci a oni budou na bojišti překvapeni,“ prohlásil. Dále dodal, že Hizballáh podle něj není příčinou této války. „Odpor je normální reakcí,“ řekl.
Projev šéfa Hizballáhu přichází v době, kdy Izrael intenzivně ostřeluje v Libanonu pozice Hizballáhu, který naopak útočí na Izrael. V pátek se šíitské hnutí přihlásilo k útoku na nově zřízenou izraelskou základnu Blat v jižním Libanonu.
Hnutí Hizballáh minulé pondělí vzdušnými údery zaútočilo na sever Izraele poté, co vyjádřilo solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Na Izrael balistickými střelami útočí také Írán. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území.
Od 2. března, kdy znovu začaly boje mezi Izraelem a Hizballáhem, izraelské údery zabily v Libanonu 773 lidí, včetně 103 dětí, a téměř 2000 dalších osob bylo zraněno, oznámilo dnes libanonské ministerstvo zdravotnictví. Své domovy muselo v šestimilionové zemi opustit na 800 000 lidí.