Netanjahu odvolal ministra. Následné protesty policie rozháněla vodními děly

Proti reformě, která v případě schválení podle kritiků omezí demokracii v zemi, demonstrují v Izraeli již řadu týdnů desítky tisíc lidí.

Ministr obrany Galant, který je vysoce postaveným členem Netanjahuovy strany Likud, v sobotu uvedl, že prohlubující se vnitřní roztržka vyvolaná snahou reformu prosadit představuje bezprostřední hrozbu pro bezpečnost země. Reformní proces by se podle něj měl zhruba na měsíc pozastavit, aby byl prostor pro jednání s opozicí.

Premiérova kancelář sdělila, že Netanjahu si v neděli Galanta pozval do kanceláře a řekl mu, že v něj ztratil důvěru a tudíž ho odvolává. Galant krátce poté na Twitteru napsal, že „bezpečnost Izraele vždy byla a zůstane jeho životním posláním“.

יואב גלנט @yoavgallant ביטחון מדינת ישראל תמיד היה ותמיד יישאר משימת חיי

Opoziční vůdce Jair Lapid v reakci prohlásil, že „izraelský premiér je hrozbou pro bezpečnost státu Izrael“. Vládu obvinil, že „ignoruje varování všech bezpečnostních představitelů“.

Odvolání ministra spustilo masivní protesty

V reakci na odvolání Galanta v neděli vyšly v několika izraelských městech do ulic tisíce lidí. Protestovalo se v Tel Avivu, Haifě, Beerševě i v Jeruzalémě, uvedl deník The Times of Israel. Podle listu Haarec se demonstranti v Jeruzalémě střetli s policií u rezidence premiéra Benjamina Netanjahua, kde se pokusili prolomit bezpečnostní zátarasy.

Organizátoři demonstrací v reakci na odvolání totiž vyzvali ke spontánnímu protestu před vojenským velitelstvím v Tel Avivu. Podle agentury Reuters mimo jiné tisíce lidí zablokovaly v Tel Avivu páteřní ajalonskou dálnici.

Policie v pondělí nad ránem dostala příkaz tento dav v centru metropole rozehnat. Desítky strážců zákona postupovaly proti davu a podporu jim dělala i těžká technika a jezdci na koních. Silnici se podařilo vyklidit během několika minut, zůstaly na ní ale odstavená auta a odpad po demonstrantech. Podle stanice Channel 12 většina účastníků prostor vyklidila dobrovolně, stačila k tomu pohrůžka použití vodních děl.

Podle neověřených údajů stanice Channel 12 v noci na pondělí po celé Izraeli proti reformě demonstrovalo zhruba 600 až 700 tisíc lidí. Times of Israel píší také o četných ohních, kteří lidé zapalovali na ulicích.

Uprostřed bezprecedentních protestů se několik zákonodárců a ministrů Netanjahuovy strany Likud připojilo ke Gallantově výzvě k zastavení legislativního procesu revize soudnictví, píše list Haarec. Podle zpráv izraelských médií je mezi nimi i Ron Dermer, ministr pro strategické záležitosti a jeden z nejbližších Netanjahuových spojenců. Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir naopak trvá na tom, aby Kneset o reformě v pondělí hlasoval.

Bílý dům je znepokojen. Izraelská vláda jedná o zastavení reformy

Izraelská národní rada studentů a mládeže, zastupující studenty středních škol a gymnázií, vyhlásila od pondělního rána celostátní stávku. Připojila se tak s několika vysokým školám, které kvůli nesouhlasu s reformou podnikly obdobný krok. Několik starostů a regionálních představitelů vyhlásilo protestní hladovku.

Spojené státy uvedly, že jsou událostmi v Izraeli hluboce znepokojeny a vidí naléhavou potřebu kompromisu, uvedl Bílý dům v prohlášení.

„Zásadní změny demokratického systému by měly být prováděny s co nejširší podporou obyvatelstva. Nadále důrazně vyzýváme izraelské představitele, aby co nejdříve nalezli kompromis. Jsme přesvědčeni, že je to nejlepší cesta vpřed pro Izrael a všechny jeho občany. Podpora Spojených států izraelské bezpečnosti a demokracii zůstává i nadále neochvějná,“ uvedl Bílý dům v prohlášení.

Premiér Netanjahu a šéf ultraortodoxního uskupení Šas Arje Deri v noci na pondělí připustili, že by prosazování reformy justice mohli pozastavit. Vláda by měla jednat o zastavení reformy od ranních hodin, píše server The Times of Israel.