Kritika armády může stát Izraelce občanství. Netanjahu chystá nový zákon

Dokumentární film Naza prostřednictvím svědectví dvou desítek členů armády a tajných služeb popisuje podle tvůrců propracovaný systém zabíjení palestinských civilistů v Pásmu Gazy izraelskou armádou.
Název filmu Naza vychází z pojmu, který izraelská armáda používá pro označení očekávaného počtu civilních obětí chystaných vzdušných úderů. Film byl uveden v září na filmovém festivalu v Benátkách, kde v sobotu dostal zvláštní cenu poroty. V Izraeli nebyl ještě promítán.
Snímek vyvolal ostré reakce vládních i armádních představitelů, podle kterých se izraelská armáda snaží co nejvíce omezovat dopad svých úderů na civilisty. Toto tvrzení však film silně zpochybňuje. Mluvčí izraelského premiéra Doron Spielman uvedl, že Izrael teze filmu odmítá. Podle agentury AP kritici z řad izraelské vlády a armády přiznávají, že film neviděli.
Netanjahu ve středu uvedl, že připraví legislativu umožňující postihnout občany Izraele, kteří v zahraničí pomlouvají vojáky a armádu země. Za to by mělo hrozit odebrání občanství. Další návrh pak počítá s tím, že odškodnění za pomluvu se má zdvacetinásobit.
„Udeříme na jejich peněženky a občanství, protože pro ně není mezi námi místo,“ uvedl podle médií Netanjahu na adresu lidí, kteří se podle něj pomluvy dopouštějí. Dodal, že očekává v parlamentu podporu všech klubů, které souhlasí s ideálem sionismu, tedy existencí samostatného židovského státu.
Izraelský parlament v současné době nezasedá a plénum do říjnových parlamentních voleb, ve kterých Netanjahu chce obhájit vládní mandát, nemá na programu žádnou řádnou schůzi.
Odebrání občanství oběma tvůrcům navrhl již tento týden izraelský ministr kultury Miki Zoha. Za současné legislativy se jedná o náročný proces. V praxi musí o odebrání požádat ministr vnitra, schválit jej musí ministr spravedlnosti a potvrdit soudci.
Tvůrcům naopak vyjádřilo solidaritu v petici 200 izraelských filmařů, kteří vyjádřili naději, že snímek bude brzy uveden v Izraeli. O to usilují i sami autoři.
Vysoký počet civilních obětí za izraelského tažení v Pásmu Gazy kritizují OSN i mezinárodní organizace, z nichž některé mluví o genocidě. Izrael taková tvrzení odmítá a tvrdí, že jeho armáda se snaží počet civilních obětí dostupnými prostředky omezovat.
Podle ní civilisty používá jako živé štíty palestinské teroristické hnutí Hamás. Podle úřadů v Pásmu Gazy, které kontroluje Hamás, od začátku tažení po teroristickém útoku ze 7. října 2023 izraelské údery zabily na 73 800 Palestinců. Údaj, který OSN považuje za spolehlivý, neuvádí, kolik z nich byli civilisté.