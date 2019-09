Netanjahu slíbil anexi části Západního břehu, pokud vyhraje volby. Palestina to považuje za válečný zločin

Tel Aviv/Ramalláh Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý řekl, že je připraven anektovat strategicky významnou část okupovaného Západního břehu Jordánu, pokud jeho strana Likud vyhraje příští týden volby. Na Západním břehu má přitom vzniknout palestinský stát.

Palestina reagovala na premiérova slova oznámením, že takový plán považuje za válečný zločin. Parlamentní volby se v Izraeli uskuteční 17. září, letos to budou už druhé předčasné volby.



„Dnes oznamuji svůj záměr uplatnit s budoucí vládou izraelskou svrchovanost nad Jordánským údolím a severní částí Mrtvého moře,“ řekl Netanjahu v úterý na tiskové konferenci u Tel Avivu. Doplnil, že po zveřejnění amerického mírového plánu pro Blízký východ hodlá Izrael postavit další židovské osady, uvedla agentura Reuters.



Z akce, kterou pořádal ve městě Ašdod v rámci předvolební kampaně, musel být Netanjahu večer odvezen. Důvodem byly sirény hlásící raketovou palbu. Po chvíli se ale premiér vrátil a projev dokončil. Izraelská armáda následně potvrdila, že z Gazy byly vypáleny dvě rakety. Obě zničila izraelská protivzdušná obrana.

Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás v úterním prohlášení uvedl, že „veškeré dohody podepsané s Izraelem a závazky, které z nich plynou, by přestaly platit“, pokud by Netanjahu splnil svůj slib. Podobně se vyjádřila i vysoce postavená činitelka Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Hanán Ašrávíová. „Je to zjevné porušení mezinárodního práva, je to očividná krádež území, je to etnická čistka. Nejenže to ničí řešení v podobě dvou států, ničí to i jakoukoli šanci na mír,“ citovala Ašrávíovou agentura AFP.

Setkání ministrů zahraničí zemí Ligy arabských států

Liga arabských států uvedla, že Netanjahuovy výroky představují „závažný vývoj izraelské agrese“ a že jejich naplnění by znamenalo, že by Izrael vyhlásil konec mírového procesu. Jordánský ministr zahraničí Ajmán Safadí uvedl, že anexe osad na Západním břehu Jordánu „by v regionu rozdmýchala plameny konfliktu“.

Mluvčí OSN Stéphane Dujarric uvedl, že OSN dál trvá na tom, že jakýkoli izraelský krok směrem k zavedení nadvlády nad palestinským územím by zablokoval „možné oživení mírových rozhovorů, mír v regionu a samotnou podstatu dvoustátního řešení“.

Washington po Netanjahuově vyjádření svůj postoj k Izraeli a k palestinskému území podle nejmenovaného činitele Bílého domu nezměnil, uvedla agentura Reuters. USA nedávno oznámily, že zveřejní dlouho očekávanou politickou část svého izraelsko-palestinského mírového plánu po izraelských volbách.

Podle izraelského webu The Times of Israel v úterý Netanjahu také řekl, že hodlá anektovat všechny židovské osady na Západním břehu Jordánu. „Toto je demokracie. Neudělám nic bez jasného mandátu. Takže vás žádám o mandát, abych učinil to, co už má širokou podporu. Abychom konečně definovali permanentní hranice Izraele a zajistili, že se Judea a Samaří (biblická označení pro území dnes známá jako Západní břeh Jordánu) nepromění v Gazu,“ řekl Netanjahu.

Někdejší izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman označil Netanjahuův výrok za směšný. Podobně se vyjádřil také lídr opozice Benny Ganc.

Západní břeh Jordánu a východní část Jeruzaléma obsadil Izrael za války v roce 1967. Tato území mají spolu s Pásmem Gazy tvořit budoucí palestinský stát, o jehož vznik Palestinci dlouhodobě usilují. Oblast je v současnosti domovem zhruba 600 000 izraelských Židů.

Osady na okupovaném území Palestinci označují za nelegální a zcela v rozporu s možností vytvořit dva státy. Stejné stanovisko zaujímá i značná část mezinárodního společenství. Izrael tvrdí, že osidluje historická území, kde Židé vždy žili.