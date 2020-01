Netanjahu stáhl svou žádost o přiznání imunity před stíháním kvůli údajné korupci, prokurátor ho pak obžaloval

JERUZALÉM Izraelský premiér Benjamin Netanjahu stáhl svou žádost o přiznání parlamentní imunity před trestním stíháním. Informoval o tom v úterý na facebooku a dodal, že se rozhodl "nepokračovat v té špinavé hře". Vzápětí generální prokurátor Avichaj Mandelblit podal u jeruzalémského soudu 78stránkovou obžalobu, což podle BBC představuje oficiální začátek stíhání izraelského předsedy vlády.

Soud nyní musí stanovit datum prvního stání. Podle médií by však mohlo trvat měsíce, než soud s Netanjahuem začne. Pakliže by byl premiér shledán vinným, nemusel by navíc automaticky odstoupit, dokud nevyčerpá všechny možnosti odvolání, což může trvat i několik let.

Izraelský parlament měl v úterý začít jednat o ustavení výboru, který by rozhodl, zda premiér imunitu získá. Netanjahu na začátku roku o ochranu sám požádal, protože čelil hrozbě stíhání ve třech korupčních případech. Premiér dlouhodobě jakoukoli vinu popírá.

Předseda izraelské vlády je právě ve Washingtonu, kde má v úterý být ohlášen dlouho avizovaný americký blízkovýchodní mírový plán. S prezidentem Donaldem Trumpem se Netanjahu soukromě sešel v pondělí, na úterý mají naplánované další setkání.

„V této pro Izraelce osudové hodině, kdy jsem ve Spojených státech na historické misi, jež určí stálé hranice Izraele a zajistí nám na příští desetiletí bezpečí, chce Kneset (parlament) zahájit další číslo cirkusu s odebráním imunity,“ napsal premiér na facebooku.

Poslanci za Netanjahuovu stranu Likud předem ohlásili, že budou úterní jednání v parlamentu bojkotovat. Většinu potřebnou k získání imunity totiž Netanjahu v parlamentu nyní nemá.

Obžalování Netanjahua již komentoval jeho politický rival a lídr uskupení Modrá a bílá Benny Ganc, který je rovněž ve Washingtonu. Ganc poznamenal, že „Netanjahu jde k soudu“ a Izraelci „musí jít dál“. „Nikdo nemůže vést stát a zároveň čelit třem vážným trestním obviněním z úplatkářství, podvodu a porušení důvěry,“ řek šéf opozice. „Izraelští občané mají jasnou volbu: buď budou mít premiéra, který pracuje pro ně, nebo premiéra, který se zajímá jen o sebe,“ dodal.

V Izraeli se budou 2. března konat parlamentní volby. Budou už třetí za posledních 12 měsíců, protože po dvou minulých se nepodařilo sestavit koaliční vládu s dostatečnou podporu poslanců. Stejně jako u předchozích voleb se předpokládá, že rivalem Netanjahuova Likudu bude právě Gancova Modrá a bílá.