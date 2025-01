Netanjahu za Trumpem? Izraelský premiér by mohl do USA dorazit již příští týden

6:59

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu by mohl být prvním zahraničním šéfem vlády, který navštíví nového amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě. Netanjahu by mohl přicestovat do Washingtonu již příští týden, napsaly v pondělí agentura AP a server Axios s odkazem na nejmenované diplomatické zdroje. Trump patří k silným podporovatelům Izraele.