„Ví, kdo je šéf,“ řekl Trump o telefonátu s Netanjahuem. Ten zřejmě přijede do USA

Írán v odvetě útočil na Izrael a na průmyslovou infrastrukturu v zemích Perského zálivu, kde mají USA základny či s nimiž Washington nějak spolupracuje. Od 8. dubna platí v této válce příměří.
„Vycházíme spolu velmi dobře. Ví, kdo je šéf,“ řekl Trump o Netanjahuovi v krátkém telefonickém rozhovoru s odkazem na sebe.
Nejmenovaný izraelský činitel uvedl, že příští týden může být na návštěvu příliš brzy kvůli Trumpově cestě do Turecka, kde se 7. až 8. července uskuteční summit NATO. V takovém případě by se schůzka odehrála až týden poté.
Úřad izraelského premiéra uvedl, že Netanjahu v pátek Trumpovi telefonoval, aby mu poblahopřál k 250. výročí nezávislosti USA. Z rozhovoru vyplynulo, že se Netanjahu „brzy“ setká s Trumpem v USA.
Trump se během červnového telefonátu rozčílil na Netanjahua kvůli eskalaci Izraele v Libanonu. Izraelského premiéra označil za „šíleného“ a obvinil ho z nevděčnosti vůči USA.
Napětí prohloubilo širší rozkol v Republikánské straně ohledně Izraele a války proti Íránu, kdy někteří lidé spojení s Trumpovým hnutím MAGA (Make America Great Again) obviňovali amerického prezidenta z podřízenosti vůči Netanjahuovi.
Navzdory Netanjahuovým výhradám Trump minulý měsíc podepsal memorandum o porozumění prodlužující příměří s Íránem a zahájil nová jaderná jednání. Trump také tlačil na Netanjahua, aby omezil operace izraelské armády v Libanonu, neboť boje komplikovaly jednání s Íránem.