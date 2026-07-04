„Ví, kdo je šéf,“ řekl Trump o telefonátu s Netanjahuem. Ten zřejmě přijede do USA

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  22:28aktualizováno  22:28
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Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu během...

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu během tiskové konference po setkání v Trumpově klubu Mar-a-Lago v Palm Beach na Floridě v USA. (29. prosince 2025) | foto: Reuters

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Izraelský premiér Benjamin Netanjahu požádal o schůzku a příští týden zřejmě přijede do Bílého domu, řekl americký prezident Donald Trump s tím, že Netanjahu ví, kdo je tu šéf. Půjde tak o první setkání obou lídrů od jejich únorového jednání ve Washingtonu, kdy Netanjahu představil svůj plán na zahájení války proti Íránu.

Írán v odvetě útočil na Izrael a na průmyslovou infrastrukturu v zemích Perského zálivu, kde mají USA základny či s nimiž Washington nějak spolupracuje. Od 8. dubna platí v této válce příměří.

„Vycházíme spolu velmi dobře. Ví, kdo je šéf,“ řekl Trump o Netanjahuovi v krátkém telefonickém rozhovoru s odkazem na sebe.

Nejmenovaný izraelský činitel uvedl, že příští týden může být na návštěvu příliš brzy kvůli Trumpově cestě do Turecka, kde se 7. až 8. července uskuteční summit NATO. V takovém případě by se schůzka odehrála až týden poté.

Úřad izraelského premiéra uvedl, že Netanjahu v pátek Trumpovi telefonoval, aby mu poblahopřál k 250. výročí nezávislosti USA. Z rozhovoru vyplynulo, že se Netanjahu „brzy“ setká s Trumpem v USA.

Trump se během červnového telefonátu rozčílil na Netanjahua kvůli eskalaci Izraele v Libanonu. Izraelského premiéra označil za „šíleného“ a obvinil ho z nevděčnosti vůči USA.

Napětí prohloubilo širší rozkol v Republikánské straně ohledně Izraele a války proti Íránu, kdy někteří lidé spojení s Trumpovým hnutím MAGA (Make America Great Again) obviňovali amerického prezidenta z podřízenosti vůči Netanjahuovi.

Navzdory Netanjahuovým výhradám Trump minulý měsíc podepsal memorandum o porozumění prodlužující příměří s Íránem a zahájil nová jaderná jednání. Trump také tlačil na Netanjahua, aby omezil operace izraelské armády v Libanonu, neboť boje komplikovaly jednání s Íránem.

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