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Netanjahu vyhlásil po střelbě uzávěru Západního břehu. Hrozil velký útok, tvrdí

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  11:02aktualizováno  11:22
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Izraelské jednotky hlídkují poblíž místa střelby v Hebronu na Izraelem...

Izraelské jednotky hlídkují poblíž místa střelby v Hebronu na Izraelem okupovaném Západním břehu. (23. října 2026) | foto: Reuters

Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir hovoří poblíž střelby v...
Izraelské záchranné služby a jednotky poblíž místa střelby v Hebronu na...
Izraelské jednotky hlídkují poblíž místa střelby v Hebronu na Izraelem...
Izraelské jednotky hlídkují poblíž místa střelby v Hebronu na Izraelem...
24 fotografií
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ohlásil uzávěru okupovaného Západního břehu Jordánu kvůli střelbě z dnešního rána u Hebronu. Blokáda by měla začít v pátek. Netanjahu také nařídil armádě okamžitě vytvořit kolem Hebronu kordon.

Při dnešní střelbě izraelští vojáci zabili podle izraelské armády dva Palestince, kteří na ně stříleli. Zraněno bylo také dalších pět lidí. Dva z nich jsou podle izraelských médií v kritickém stavu.

Podle Netanjahua Izrael v pátek zmařil větší útok. „Nařídil jsem armádě a bezpečnostním složkám okamžitě vytvořit kolem města Hebron kordon a připravit úplnou uzávěru celého Judska a Samaří (název používaný izraelskými politiky pro Západní břeh Jordánu, pozn. red.) počínaje dneškem,“ uvedl Netanjahu v prohlášení, které vydala premiérova kancelář.

Izraelská armáda uvedla, že již provádí plnou blokádu Hebronu a dalších okolních oblastí. Zahájila také „protiteroristickou operaci“, v rámci které prohledává domy dvou údajných útočníků a dalších lidí.

Podle palestinské agentury WAFA izraelská armáda uzavřela kontrolní stanoviště Kalandia mezi Západním břehem Jordánu a Jeruzalémem, jehož část Izrael od roku 1967 rovněž okupuje. Stanoviště používá velký počet Palestinců pro cesty do Jeruzaléma a Izraele.

Netanjahuova strana Likud již dříve oznámila, že premiér nařídil pozastavit dopoledne předvolební mítinky. V zemi se v úterý konají parlamentní volby.

Na okupovaném Západním břehu Jordánu násilí zesílilo po teroristickém útoku na Izrael ze října 2023. Od té doby izraelská armáda a židovští osadníci zabili podle údajů agentury AFP 1113 Palestinců. Izraelců zahynulo 49. Většinou se tak stalo při palestinských útocích.

Válka v Izraeli

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