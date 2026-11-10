V říjnových parlamentních volbách zaznamenaly rekordní úspěch dvě strany izraelských Arabů, které získaly 19 mandátů. Jednou z možností, kterou Eisenkot má, je získat pro svou vládu podporu právě těchto stran.
Netanjahu ke vzniku vlády národní jednoty, a to pod jeho vedením, vyzval již v uplynulých dnech. V úterý uvedl, že případná Eisenkotova vláda by byla závislá na poslancích arabských stran, které označil za podporovatele terorismu.
Cílem konzervativní strany Raam a levicového uskupení Jednotná kandidátka je podle něj zničení židovského státu a jeho nahrazení islamistickým státem po vzoru vlády hnutí Hamás v Pásmu Gazy či nacionalistickým palestinským státem po vzoru sekulárního hnutí Fatah, v jehož čele stojí prezident Palestinské samosprávy na okupovaném Západním břehu Mahmúd Abbás.
Předseda Jednotné kandidátky Júsif Džabárín Netanjahuův projev nazval vyšinutým, rasistickým a k nenávisti podněcujícím. Jeho uskupení podle něj udělá vše proto, aby Netanjahuova vláda skončila v „popelnici dějin“. Jednotná kandidátka již dříve uvedla, že je ochotna Eisenkotovu vládu podpořit zvenčí, aniž by do ní vstoupila.
„Nechceme vytvořit ani islamistický, ani arabský stát, ani nic jiného. Stát Izrael vznikl a my se považujeme za občany Státu Izrael,“ uvedl podle Haarecu Mansúr Abbás, předseda strany Raam, který odmítl Netanjahuova nařčení z podpory terorismu. „Teror odmítáme a odsuzujeme, sami jsme jeho oběťmi,“ dodal Abbás.
Strana Raam již v minulosti členem izraelské vlády byla, a to koaliční vlády premiéra Naftali Bennetta v letech 2021 až 2022. Nyní je ochotna podpořit Eisenkotovu vládu.
„Seděl jsem a poslouchal jsem blouznivou, společnost rozdělující, nenávistnou a hanebnou řeč končícího premiéra,“ uvedl podle agentury AFP Eisenkot. „Nyní jsem ještě více přesvědčen, že není způsobilý v úřadu setrvat ani o minutu navíc,“ dodal.
V říjnových volbách do 120 členného Knesetu nezískal žádný blok stran potřebnou parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a 19 mandátů mají strany izraelských Arabů.
Eisenkota nicméně minulý týden prezidentovi pro sestavení nové vlády doporučilo 67 nově zvolených poslanců, zatímco Netanjahua jen 46. Sedm poslanců náboženské strany Jednotný judaismus tóry (UTJ), která dosud Netanjahua podporovala, totiž nedoporučilo nikoho.