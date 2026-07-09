Netradiční dárek od Erdogana. Pavel a další lídři dostali na summitu luxusní revolvery

Autor:
  16:32aktualizováno  16:32
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Přední evropští lídři, kteří se zúčastnili summitu NATO v Ankaře, si domů odvezli neobvyklé suvenýry a někteří řešili potíž, jak s ním naložit. Od tureckého prezidenta Erdogana obdrželi jako rozlučkový dárek revolver s gravírováním, a to včetně ostré munice a sad na čištění zbraní. Převzal ho i český prezident Petr Pavel.

„Tento dar obdržely od tureckého prezidenta všechny hlavy států a vlád zúčastněné na summitu,“ potvrdil mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga, že i česká hlava státu převzala cenný artefakt od svého tureckého protějšku. „S takto specifickým darem bude postupováno v souladu s legislativním rámcem platným v České republice,“ dodal.

Zbraň zaměstnala bezpečnostní složky předsedy Evropské rady Antónia Costy. „Budeme postupovat podle belgických postupů, abychom ji dopravili do Belgie, a poté ji uložíme v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými Generálním sekretariátem Rady,“ uvedl pro server POLITICO úředník Evropské rady.

Revolver a náboje v dárkovém balení, které rozdal turecký prezident lídrům na summitu NATO. (8. července 2026)
Zbraň, kterou dostal belgický premiér Bart De Wever od tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na summitu NATO v Ankaře.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (uprostřed) vítá předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a předsedu Evropské rady Antónia Costu v prezidentském komplexu v Ankaře. (8. července 2026)
Zbraň, kterou dostal litevský prezident Gitanas Nausėda od tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na summitu NATO v Ankaře. (9. července 2026, Vilnius)
16 fotografií

Tým Ursuly von der Leyenové na dotazy, jak s dárkem naloží, bezprostředně nereagoval. Mluvčí německé vlády potvrdil, že podobnou zbraň s municí obdržel i německý kancléř Friedrich Merz. „Byla předána na německé velvyslanectví v Ankaře v rámci přípravy na dokončení zákonných dovozních postupů a její zařazení do oficiální dárkové sbírky,“ řekl agentuře DPA.

Podle unijních činitelů je však vysoce nepravděpodobné, že by si lídři mohli tyto špičkové ceremoniální zbraně nechat pro osobní potřebu. Jejich hodnota totiž zřejmě výrazně překračuje přísné limity, které pro přijímání darů v EU platí.

Například odstupující britský premiér Keir Starmer a nizozemský předseda vlády Rob Jetten veřejně prohlásili, že své darované revolvery musejí nechat v Turecku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.