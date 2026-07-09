„Tento dar obdržely od tureckého prezidenta všechny hlavy států a vlád zúčastněné na summitu,“ potvrdil mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga, že i česká hlava státu převzala cenný artefakt od svého tureckého protějšku. „S takto specifickým darem bude postupováno v souladu s legislativním rámcem platným v České republice,“ dodal.
Zbraň zaměstnala bezpečnostní složky předsedy Evropské rady Antónia Costy. „Budeme postupovat podle belgických postupů, abychom ji dopravili do Belgie, a poté ji uložíme v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými Generálním sekretariátem Rady,“ uvedl pro server POLITICO úředník Evropské rady.
Tým Ursuly von der Leyenové na dotazy, jak s dárkem naloží, bezprostředně nereagoval. Mluvčí německé vlády potvrdil, že podobnou zbraň s municí obdržel i německý kancléř Friedrich Merz. „Byla předána na německé velvyslanectví v Ankaře v rámci přípravy na dokončení zákonných dovozních postupů a její zařazení do oficiální dárkové sbírky,“ řekl agentuře DPA.
Podle unijních činitelů je však vysoce nepravděpodobné, že by si lídři mohli tyto špičkové ceremoniální zbraně nechat pro osobní potřebu. Jejich hodnota totiž zřejmě výrazně překračuje přísné limity, které pro přijímání darů v EU platí.
Například odstupující britský premiér Keir Starmer a nizozemský předseda vlády Rob Jetten veřejně prohlásili, že své darované revolvery musejí nechat v Turecku.