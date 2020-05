Neumím si představit, že by v KLDR vládla žena, říká koreanistka. Sourozenci vůdců končí špatně

Praha Vůdce KLDR Kim Čong-un se přes dva týdny neukázal na veřejnosti a zahraniční média spekulují dokonce o jeho smrti. Tamní tisk mlčí a ve světě se řeší možný nástupce. Favorizovaná je jeho sestra Kim Jo-Čong, která vůdce provázela například na summitu s Donaldem Trumpem v Singapuru. Pokud by nyní Kim Čong-un zemřel, pro zemi by to byl velký šok.

Není to ale poprvé, co zmizel z veřejnosti. Ohrožuje mlčení o zdravotním stavu diktátora tamní propagandu? A jak by vypadala Severní Korea v čele s ženou? Na to se Lidovky.cz ptaly koreanistky Niny Špitálníkové, která v KLDR zažila v režimu dynastie Kimů dva studijní pobyty.



Lidovky.cz: Šíří se zprávy o tom, že se Kim Čong-un stáhl do ústraní kvůli obavě z nákazy koronavirem, že je ve vegetativním stavu po operaci nebo že dokonce zemřel. Naopak poradce jihokorejského prezidenta tvrdí, že se rekreuje na východě země. Co toto zmizení „ze scény“ dělá s náladou tamní společnosti?

Dle výpovědí zmizení ze scény nedělá s tamní společností nic. I když severokorejská vláda popírá přítomnost koronaviru, zavedla celkem dost restrikcí, které se nyní začínají uvolňovat. Severokorejské děti usedají nyní zpátky do lavic či se začínají otevírat obchody. Lidé v Pchjongjagnu skupují luxusní zboží, jelikož vláda v médiích upozorňuje na možný nedostatek. Život v Severní Koreji tak plyne v normálu. Je to způsobeno i tím, že Kim Čong-un si ještě nestihl vybudovat tak silný kult osobnosti, jaký měl jeho otec Kim Čong-il či dědeček Kim Il-song.

Lidovky.cz: Jejich vůdce není vidět a nepíše o něm ani tamní tisk. Mají Severokorejci možnost se o jeho stavu nějak dozvědět?

O zdravotním stavu či osobním životě Kim Čong-una ví jen nejbližší okolí, a pokud se chce dožít dalšího dne, nechá si to pro sebe. Veškeré zprávy o vůdcovi jsou jen z médiích, které jsou v plné kontrole státu.

Lidovky.cz: Vláda má kontrolu nad médii, není tedy riskantní v rámci propagandy o jeho zdravotním stavu mlčet?

Není to poprvé, co Kim Čong-un zmizel ze scény. Poprvé to bylo v roce 2014, kdy zmizel z veřejného života na celých 40 dní. Propaganda v tu dobu informovala o jiných tématech a pak plynule přešla zpátky ke Kimovi. Toto se předpokládá i nyní.

Lidovky.cz: Pokud by skutečně byl ve vegetativním stavu, kdo za něj teď řídí zemi?

Od neděle 26. dubna se v médiích začaly objevovat zprávy od Kim Čong-una. Sice jsou bez jeho fotografie, ale jsou. Není tak pravděpodobné, že by byl ve vegetativním stavu.

Lidovky.cz: Ačkoliv se toho moc o zdravotním stavu vůdce neví, co by se stalo, kdyby teď zemřel a kdo by převzal vládu?

V KLDR neexistuje oficiální posloupnost nástupnictví do funkce předsedy. V případě Severní Koreji existuje implicitní konsenzus, že pouze potomek ze stejné dynastie Kimů může KLDR vést. Pokud by Kim Čong-un zemřel dříve, než budou jeho tři děti dospělé, představovalo by to pro severokorejskou elitu i lid obrovský šok. Nikdy předtím se nestalo, aby v zemi nebyl žádný zřejmý nástupce. Po smrti vůdce by tak mohl být určen spíše regent, který by vládnul zemi, než bude dynastický nástupce připraven převzít moc.

Nina Špitálníková Narodila se 27. prosince 1987 v Chrudimi

Vystudovala koreanistiku v Ústavu Dálného východu na Karlově Univerzitě v Praze.

Je autorkou knihy Mezi dvěma Kimy

Lidovky.cz: Zahraniční média zmiňují v možném nástupu k moci jeho sourozence, nejčastěji pak jeho mladší sestru Kim Jo-čong. Jak ji vnímáte? Může využít toho, že momentálně není vůdce vidět?

Kim Jo-čong je ambiciózní mladá žena a je považována za klíčovou postavu pro udržení moci dynastie Kimů. Je nejbližším spolupracovníkem Kim Čong-una a její posilující roli v hierarchii severokorejského režimu potvrdilo i její znovuzvolením do politbyra Korejské strany práce. Mnoho lidí si však neuvědomuje, že je jen dalším projevem zavedeného vzoru. Za posledních sedmdesát let prakticky každý severokorejský vládce (Kim Il-song i Kim Čong-il) spoléhal v prvních letech vlády na svého bratra či sestru. I když sourozenci byli vnímáni jako ti nejloajálnější, všichni takoví bratři a sestry skončili špatně: nepřežili nástupce nové generace - dětí vůdce.

Lidovky.cz: Jak by vypadal režim v návaznosti na vládu Kim Čong-una a pod vedením ženy? Je to vůbec možné?

Neumím si to v tento moment představit. V KLDR je silná konfuciánská tradice, ve které je respektována seniorita a maskulinita.

Lidovky.cz: Co znamená pro USA neviditelnost Kim Čong-una?

To, že je Kim Čong-un neviditelný v KLDR, neznamená, že je neviditelný i v USA. Americký prezident Donal Trump využil opět Kim Čong-una ke své sebeprezentaci. Před pár dny prohlásil, že o Kim Čong-unovi ví, ale nesmí nic říct. Sice mezi KLDR a USA existují dvě přímé linky, je nepravděpobné, že by severokorejské vláda informovala USA o zdravotním stavu vůdce.

Lidovky.cz: Jakou má Kim Čong-un zdravotní péči a jaká je obecně v KLDR? V souvislosti s vypuknutím pandemie koronaviru Severní Korea tvrdí, že tam není jediný pozitivní případ nákazy. Podle webu The Daily NK se objevují sporadické zprávy o úmrtích v armádě a velkou neznámou může být také úroveň v testování. Je podle Vás vir v zemi přítomen?

Severokorejský vůdce má tu nejkvalitnější péči a je obklopen největšími kapacitami v oboru, což se nedá říci o severokorejském lidu, pro které zdravotní péče de facto neexistuje. Nemyslím si, že by v KLDR nebyl jediný případ koronaviru. Výpovědi uprchlíků i restrikce vlády ukazují, že koronavirus v KLDR byl/je.

Lidovky.cz: Pokud vir přítomen je, je to schopno tamní zdravotnictví zvládnout a jak by případně režim o nemoci referoval?

Jak jsem řekla výše, zdravotní systém je v katastrofálním stavu. Chybí základní zdravotnické pomůcky, hygienické pomůcky, dezinfekce, sterilní rukavice. O plicních ventilátorech ani nemluvím. Masivní rozšíření koronaviru v KLDR by byl velký problém.

Lidovky.cz: Co si myslíte vy? Kde je Kim Čong-un? Případně jak na tom je?

Pokud by se ukrýval před koronavirem, nebyl by problém zveřejňovat jeho fotografie, pokud by byl mrtvý, nebyly by zveřejňovány zprávy s jeho jménem. Zbývá tak možnost, že Kim Čong-un prodělal nějaký zdravotní zákrok a nyní se zotavuje, stejně jako tomu bylo v roce 2014.