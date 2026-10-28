Jde o první potvrzené spatření neúspěšného kandidáta v nedělních volbách na půdě Spojených států poté, co o jeho cestě do USA už v noci s odvoláním na své zdroje psaly BBC, Financial Times a další média, která tento povolební vývoj zhusta označují za překvapivý.
Bolsonaro opustil Brazílii poté, co nesplnil příkaz nejvyššího soudu, aby odevzdal pasy v souvislosti s vyšetřováním praní špinavých peněz. On sám vinu popírá. V neděli jej ve druhém kole prezidentských voleb porazila dosavadní hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva, a to poměrem 51,8 ku 48,2 procenta hlasů. Spojené státy Bolsonarovi i členům jeho rodiny podle tiskových agentur udělí vstupní víza.
Podle argentinských migračních úřadů překročil Bolsonaro s manželkou Fernandou a dcerami Carolinou a Luizou v úterý pozdě večer místního času brazilsko-argentinskou hranici na běžném hraničním přechodu s platnými doklady. Krátce nato nastoupili do soukromého letadla a odletěli ze země.
Po nočním mezipřistání a natankování v ekvádorském Guayaquilu Bolsonarova rodina vystoupila dnes kolem 14:30 SEČ z letadla na letišti Opa Locka Executive v Miami. Florida je domovem největší brazilské komunity ve Spojených státech.
Nejvyšší soud přitom Bolsonarovi v pondělí zakázal vycestovat a nařídil odevzdat pasy. Bolsonaro ještě téhož dne řekl, že soudu vyhoví a že „na odchod ze země nikdy ani nepomyslel“. Podle policejního zdroje AFP brazilské úřady politikovi jeho pasy v úterý zneplatnily, včetně toho diplomatického. Bolsonaro má ale také italský pas a právě ten podle nejmenovaného diplomatického zdroje AP k opuštění země použil.
„Ti, kdo tak učinili, měli platné cestovní doklady a jejich vstupu do země po právní stránce nic nebránilo,“ uvedl argentinský migrační úřad na síti X. Tento krok téměř jistě vyvolá vážný diplomatický rozkol mezi prezidentem Lulou a jeho argentinským protějškem Javierem Mileiem, spojencem amerického prezidenta Donalda Trumpa, poznamenala agentura AP. Milei před volbami navštívil Brazílii, aby podpořil Bolsonara v kampani.
Volby v Brazílii byly velmi zvláštní, řekl Trump
Bolsonaro čelí ve dvou kauzách vyšetřování nejvyššího soudu. Podle AP jde o praní peněz prostřednictvím sázkové společnosti a o přijetí milionů dolarů od zdiskreditovaného bankéře, AFP píše o podezření z korupce a praní peněz při financování filmu o otci. Mandát senátora Bolsonarovi končí 31. ledna, s tím přijde i o imunitu.
Trump dnes uvedl, že Bolsonarův přílet schvaluje, a označil jej i jeho rodinu za slušné lidi. Nedělní volby v Brazílii byly podle něj „velmi zvláštní“ a „hrozné“. V pondělí šéf Bílého domu bez důkazů řekl, že mu volby připadaly zmanipulované.
Prezident Lula Bolsonarův útěk označil za ostudu, senátor podle něj mohl zůstat a očistit své jméno. Lula obviňuje Washington, že s Bolsonarovými spolupracuje na jejich návratu k moci. Bolsonaro porážku ve volbách neuznal a po hlasování hrozil, že bude žádat o anulaci výsledku, jeho Liberální strana však Lulovo vítězství uznala.
V USA žije také Bolsonarův bratr Eduardo, který byl v červnu v nepřítomnosti odsouzen ke čtyřem letům vězení za nezákonné lobbování ve prospěch Trumpovy administrativy. Eduardo bratra už dříve vyzýval, aby po případné porážce zemi opustil. Jejich otec, exprezident Jair Bolsonaro, si v domácím vězení odpykává 27 let za pokus o puč. I on po prohraných volbách 2022 odletěl na Floridu, po třech měsících se však do vlasti vrátil.
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26. října 2026