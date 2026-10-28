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Bolsonaro po prohraných volbách uprchl do USA. Je to slušný člověk, řekl Trump

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  19:19aktualizováno  19:19
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Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, přistál dnes s manželkou a dcerami na letišti v Miami na Floridě. Informovaly o tom světové tiskové agentury s odvoláním na své reportéry na místě.

Jde o první potvrzené spatření neúspěšného kandidáta v nedělních volbách na půdě Spojených států poté, co o jeho cestě do USA už v noci s odvoláním na své zdroje psaly BBC, Financial Times a další média, která tento povolební vývoj zhusta označují za překvapivý.

Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, přistál na letišti v Miami na Floridě. (28. října 2026)
Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, přistál na letišti v Miami na Floridě. Z letadla vystupuje jedna z jeho dcer. (28. října 2026)
Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, vystupuje z letadla na letišti v Miami na Floridě. (28. října 2026)
Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, vystupuje z letadla na letišti v Miami na Floridě. (28. října 2026)
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Bolsonaro opustil Brazílii poté, co nesplnil příkaz nejvyššího soudu, aby odevzdal pasy v souvislosti s vyšetřováním praní špinavých peněz. On sám vinu popírá. V neděli jej ve druhém kole prezidentských voleb porazila dosavadní hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva, a to poměrem 51,8 ku 48,2 procenta hlasů. Spojené státy Bolsonarovi i členům jeho rodiny podle tiskových agentur udělí vstupní víza.

Podle argentinských migračních úřadů překročil Bolsonaro s manželkou Fernandou a dcerami Carolinou a Luizou v úterý pozdě večer místního času brazilsko-argentinskou hranici na běžném hraničním přechodu s platnými doklady. Krátce nato nastoupili do soukromého letadla a odletěli ze země.

Po nočním mezipřistání a natankování v ekvádorském Guayaquilu Bolsonarova rodina vystoupila dnes kolem 14:30 SEČ z letadla na letišti Opa Locka Executive v Miami. Florida je domovem největší brazilské komunity ve Spojených státech.

Nejvyšší soud přitom Bolsonarovi v pondělí zakázal vycestovat a nařídil odevzdat pasy. Bolsonaro ještě téhož dne řekl, že soudu vyhoví a že „na odchod ze země nikdy ani nepomyslel“. Podle policejního zdroje AFP brazilské úřady politikovi jeho pasy v úterý zneplatnily, včetně toho diplomatického. Bolsonaro má ale také italský pas a právě ten podle nejmenovaného diplomatického zdroje AP k opuštění země použil.

„Ti, kdo tak učinili, měli platné cestovní doklady a jejich vstupu do země po právní stránce nic nebránilo,“ uvedl argentinský migrační úřad na síti X. Tento krok téměř jistě vyvolá vážný diplomatický rozkol mezi prezidentem Lulou a jeho argentinským protějškem Javierem Mileiem, spojencem amerického prezidenta Donalda Trumpa, poznamenala agentura AP. Milei před volbami navštívil Brazílii, aby podpořil Bolsonara v kampani.

Volby v Brazílii byly velmi zvláštní, řekl Trump

Bolsonaro čelí ve dvou kauzách vyšetřování nejvyššího soudu. Podle AP jde o praní peněz prostřednictvím sázkové společnosti a o přijetí milionů dolarů od zdiskreditovaného bankéře, AFP píše o podezření z korupce a praní peněz při financování filmu o otci. Mandát senátora Bolsonarovi končí 31. ledna, s tím přijde i o imunitu.

Trump dnes uvedl, že Bolsonarův přílet schvaluje, a označil jej i jeho rodinu za slušné lidi. Nedělní volby v Brazílii byly podle něj „velmi zvláštní“ a „hrozné“. V pondělí šéf Bílého domu bez důkazů řekl, že mu volby připadaly zmanipulované.

Prezident Lula Bolsonarův útěk označil za ostudu, senátor podle něj mohl zůstat a očistit své jméno. Lula obviňuje Washington, že s Bolsonarovými spolupracuje na jejich návratu k moci. Bolsonaro porážku ve volbách neuznal a po hlasování hrozil, že bude žádat o anulaci výsledku, jeho Liberální strana však Lulovo vítězství uznala.

V USA žije také Bolsonarův bratr Eduardo, který byl v červnu v nepřítomnosti odsouzen ke čtyřem letům vězení za nezákonné lobbování ve prospěch Trumpovy administrativy. Eduardo bratra už dříve vyzýval, aby po případné porážce zemi opustil. Jejich otec, exprezident Jair Bolsonaro, si v domácím vězení odpykává 27 let za pokus o puč. I on po prohraných volbách 2022 odletěl na Floridu, po třech měsících se však do vlasti vrátil.

26. října 2026
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