Boje mezi Palestinou a Izraelem eskalují. Ten odmítá, že by rakety cílil na obyvatelstvo

Gaza/Tel Aviv Eskalace bojů mezi Palestinci z Pásma Gazy a Izraelem přinesla civilistům na obou stranách konfliktu další bezesnou noc. Obyvatelé jednoho z bytových domů v Gaze, který byl v noci terčem izraelských náletů, z budovy odcházeli s kufry, osobními doklady a cennostmi. Některé děti si nesly panenky. V domě byly zničeny byly dva byty, které podle místních využívalo ministerstvo vnitra vedené hnutím Hamás, jež v Gaze vládne, píše Reuters.

„Izrael bombarduje civilisty v jejich domovech, protože se neumí postavit mužům odporu. Jsme pro ně jednodušší cíle,“ tvrdí žena, která se představila jako umm Hasanová.



Raketová palba z Gazy a izraelské nálety na palestinskou enklávu eskalují od pondělí a jsou označovány za nejtěžší boje od poslední války Izraele s Hamásem v roce 2014.

Izrael odmítá nařčení, že cílí na civilisty.

Mluvčí izraelské armády Jonatan Konrikus novinářům sdělil, že Izrael chce civilní oběti v Gaze minimalizovat a označil to za prioritu. Nezmínil přitom konkrétní incident, při němž by si izraelské nálety vyžádaly civilní oběti.

V Tel Avivu, kdy v noci na středu před raketovou palbou opakovaně varovaly výstražné sirény, šestadvacetiletá studentka Margo Aronovicová poslední noc označila za „velmi děsivou“.

Nir Livat, který pracuje ve stavebnictví, řekl, že zvuk sirén ho zaplavil adrenalinem. „Víte, že musíte do krytu,“ řekl. „Když najdete kryt, potkáte se tam se všemi. Je moc hezké vidět, jak si všichni navzájem pomáhají. Staráme se jeden o druhého,“ dodal.

Při jiném izraelském náletu v Gaze byl zničen několikapodlažní dům, kde se podle místních obyvatel nacházela kancelář Hamásu. Izrael před úderem obyvatele domu varoval a oni odešli, píše Reuters.

Při náletu na jinou budovu v Gaze, kde bylo zahraniční oddělení ministerstva vnitra, které vydává povolení ke vstupu do enklávy, ale žádné podobné upozornění nepřišlo, řekl Reuters jeden obyvatel Nauál Chádir. Jedna ze střel zasáhla silnici před budovou, což vyslalo do bytů oblak prachu a kouře. „Nevarovali nás. Kdyby to udělali, před nálety bychom odešli,“ řekl Chádir.