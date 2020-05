‚Nejsou jen čísly.‘ Deník New York Times obětoval titulní stranu obětem koronaviru

NEW YORK Obálka nedělního vydání prestižního deníku The New York Times vypadala jinak než obvykle. Titul se rozhodl vzhledem k narůstajícímu počtu obětí v USA vzdát hold těm, kteří s nemocí covid-19 svůj boj prohráli. Na úvodní stránce zveřejnil v krátkosti jména a některé údaje tisícovky zemřelých. Počet obětí ve Spojených státech se blíží již ke 100 000.

S ohledem na blížící se stotisícovou hranici počtu obětí naplnily titulní stránku nedělního vydání deníku The New York Times (NYT) noticky obětí z celých Spojených států. V titulku deník píše, že se jedná o nevyčíslitelnou ztrátu, zatímco v podtitulku stojí: „Nebyla to jen jména na seznamu. Byli to jedni z nás.“ Počet zemřelých v USA se blíží 100 tisícům, Brazílie hlásí nižší denní přírůstek nakažených i zemřelých Zveřejnění jmen deník odůvodnil tím, že pouhá čísla nemohou nikdy přesně reprezentovat dopady koronavirové krize. A je jedno, jestli se pod tím chápe počet mrtvých, hospitalizovaných nebo nově nezaměstnaných. NYT také připomínají, že zmíněná tisícovka obětí představuje jedno procento z těch, co v USA nemoci podlehli. Šéf kreativního oddělení deníku Tom Bodkin uvedl, že titulní stránka bez fotky odkazuje na původní novinové designy, kdy hlavní roli hrál text. Zároveň dodal, že si ale za svých 40 let, které v NYT strávil, žádnou takovou nepamatuje. „Jde zcela jistě o první případ v moderní době,“ uvedl Bodkin.

Deník uvádí o mrtvých jejich jméno, věk, bydliště a něco málo z jejich života, čemu se věnovali nebo čím byli zajímaví. Na titulní stránce se objevila jména tisícovky obětí nemoci covid-19. Například Torrin Jamal Howard zemřel v 26 letech, pocházel z města Waterbury ve státě Connecticut. „Milý obr, atlet a muzikant,“ stojí v krátkém popisku. Většina obětí na titulní stránce NYT je starší 60 let, Howard je jednou z výjimek. Ve Spojených státech je v tuto chvíli už 97 000 obětí nemoci covid-19, z toho 1100 zemřelo za poslední den, to je méně než o den dříve. Celkem se v USA dosud potvrdilo na 1,62 milionu případů nákazy, což je už více než třetina z 5,3 milionu nakažených evidovaných ve světě. Vyplývá to z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU).