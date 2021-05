Šprýmaři se dostali do obchodu jen s namalovanou rouškou. Video obletělo svět, teď jim hrozí vyhoštění

Denpasar/Praha Influenceři na Bali vyzkoušeli, zda ostraha v obchodě pozná namalovanou roušku. Skeč měl pobavit, snímek obletěl internet a dostal se až k místní vládě. Dvojici hrozí vyhoštění, imigrační úřady jim zabavily pasy.

Pár influencerů Josh Parler Lin a Leia Seová, původem z Tchaj-wanu a Ruska, vyvolal na Bali značnou kontroverzi. Ve zveřejněném videu se nejprve pokusila Seová vejít do supermarketu, vstup ji však hlídač zakázal, jelikož neměla ochranu dýchacích cest. Roušku si následně Linova přítelkyně nechala namalovat barvami na tělo a do obchodu bez problému vešla.

Vtipálci se následně nervózně pohybovali mezi regály a vybírali si potraviny. “Nikdo si toho nevšiml, dokonce ani ostraha,” prohlásil ve video nadšeně Lin. “Nemůžu uvěřit tomu, že to funguje,” dodává muž za kamerou. Video končí napomenutím dvojice jednou ze zákaznic.

Dvojice, která proslula natáčením tzv. “pranků”, video svému několikamilionovému obecenstvu na sociálních sítích ukázala minulý týden. Snímek se začal rychlým tempem šířit, nakonec se dostal až do hlavního zpravodajství na Bali.

Dvojice tím způsobila značný rozruch kvůli porušení místních předpisů. V Indonésii platí striktní zákony ohledně nošení roušek, policie může pravidla vymáhat pokutou. Při druhém nedodržení norem hrozí cizincům vyhoštění ze země. Lin a Seová dosud žádný prohřešek nespáchali, úřady přesto zvažují kvůli mediální pozornosti jejich deportaci. Imigrační oddělení páru prozatím zabavilo pasy a v současnou chvíli se rozhoduje o jejich osudu.

“V dalších dnech je bude oba vyšetřovat naše imigrační oddělení, které by následně mělo rozhodnout, zda si zaslouží vyhoštění, či nikoli,“ řekl americkému deníku CNN mluvčí zdejšího ministerstva spravedlnosti. Pro vyhoštění se vyjádřil i šéf místní policie Dewa Nyoman Rai Dharmadi. „Nejenže nedodržují pravidla, navíc záměrně provokují na veřejnosti, takže je na místě je rázně potrestat, a to nejen pokutou, ale i vyhoštěním,“ napsal v dopise ministerstvu Dharmadi.

Lin a Seová snímek ze sociálních sítí smazali, mimo to dva dny po jeho nahrání zveřejnili omluvu. „Záměrem videa nebylo nerespektovat vládu nebo vybízet k nenošení roušek. Jeho cílem bylo pobavit lidi, protože to je součástí naší profese,“ ospravedlnila se youtuberka Seová. “Slibujeme, že to znovu neuděláme,” dodala.