Do davu v New Orleans najelo auto. Zemřelo nejméně deset lidí

V americkém New Orleans na populární ulici Bourbon Street najelo do lidí vozidlo. Nejméně 10 lidí zemřelo, dalších 30 je zraněných, uvedlo město. Podle policie řidič zřejmě najel do davu úmyslně. Někteří svědci uvádí, že řidič vozidla začal střílet.