VIDEO: Výbuch v New Yorku rozpáral roh obytné budovy

„Vyšetřujeme příčinu události a výši případných škod,“ uvedl v prohlášení městský úřad pro bydlení.
Na videu z místa je vidět, jak se na domě zřítil celý roh od přízemí až po střechu. Místní obyvatelé také natočili, jak se nad blokem chvíli po události, ke které došlo kolem 8:10 ráno, vznáší oblak prachu.
Newyorský Starosta Eric Adams na své síti X apeloval na obyvatele města, ať se místu vyhnou. „Prosíme, v rámci vaší bezpečnosti se této oblasti teď vyhněte,“ napsal.
Městská policie dostala oznámení o incidentu ve středu krátce po osmé hodině ráno. Na místě zasahovali hasiči, městští stavební úředníci a dodavatel energetických služeb Con Edison. Policisté kolem místa vytvořili ochranný perimetr.
Spalovací odpadní šachty se v newyorských budovách kdysi používaly k likvidaci odpadků žehem. Vzhledem k rizikovosti takového počínání přímo v místě, kde se bydlelo, se ale od toho upustilo.
V takovýchto zastaralých obytných domech bydlí doteď na půl milionu lidí.