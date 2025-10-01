VIDEO: Výbuch v New Yorku rozpáral roh obytné budovy

  18:31
Ve středu ráno se v New Yorku v Bronxu zřítila kvůli výbuchu plynu část sedmnáctipatrového bytového domu s názvem Mitchel Houses. V jeho rohu se zcela rozpadla šachta na spalování odpadků, ze které zbyly jen trosky. Bytové prostory zůstaly podle úřadů téměř nedotčeny. Podle hasičů se nikdo nezranil.

„Vyšetřujeme příčinu události a výši případných škod,“ uvedl v prohlášení městský úřad pro bydlení.

Na videu z místa je vidět, jak se na domě zřítil celý roh od přízemí až po střechu. Místní obyvatelé také natočili, jak se nad blokem chvíli po události, ke které došlo kolem 8:10 ráno, vznáší oblak prachu.

Hasiči stojí na střeše budovy, která se částečně zřítila v newyorské čtvrti Bronx. (1. října 2025).
Newyorský Starosta Eric Adams na své síti X apeloval na obyvatele města, ať se místu vyhnou. „Prosíme, v rámci vaší bezpečnosti se této oblasti teď vyhněte,“ napsal.

Městská policie dostala oznámení o incidentu ve středu krátce po osmé hodině ráno. Na místě zasahovali hasiči, městští stavební úředníci a dodavatel energetických služeb Con Edison. Policisté kolem místa vytvořili ochranný perimetr.

Spalovací odpadní šachty se v newyorských budovách kdysi používaly k likvidaci odpadků žehem. Vzhledem k rizikovosti takového počínání přímo v místě, kde se bydlelo, se ale od toho upustilo.

V takovýchto zastaralých obytných domech bydlí doteď na půl milionu lidí.

