New York čekají restrikce kvůli covidu-19. Starosta se chce vyhnout druhé vlně, plánuje zavřít školy a obchody

New York Newyorský starosta Bill de Blasio v neděli oznámil, že chce ve snaze zpomalit šíření koronaviru nechat zavřít školy a některé obchody v devíti čtvrtích, kde se nyní nacházejí takzvané klastry nemocných. Opatření, které ještě musí schválit guvernér Andrew Cuomo, by mělo vejít v platnost ve středu. Informovala o tom agentura Reuters.

Nové nařízení by se podle de Blasia týkalo devíti míst, kde nyní počty nakažených rostou, v některých případech kvůli nedodržování rozestupů a nenošení roušek. Na dalších 11 místech v New Yorku, kde počty nakažených také narůstají, úřady podle něj vývoj pečlivě monitorují.



New York je podle agentury Reuters jedním z 18 amerických států, kde úhrn nově nakažených v posledních dvou týdnech nepřekonal ten předchozí. Rekordní nárůsty nemocných naopak v uplynulém týdnu eviduje devět států, převážně na severozápadně a středozápadě USA, kde se ochladilo, a mnoho aktivit se tak přesunulo dovnitř.

V případě, že guvernér Cuomo novou lokální uzávěru schválí, budou se v částech Queensu a Brooklynu muset zavřít restaurace, školy a obchody, které neprodávají klíčové zboží, jako jsou například potraviny či léky. Zhruba 100 veřejných a 200 soukromých škol by tak podle starosty bylo uzavřeno na dva až čtyři týdny.



Opatření má podle starosty zároveň zmírnit obavy z toho, že v důsledku chladného počasí, kdy se mnoho lidí přesouvá dovnitř, propukne druhá vlna nákazy, která by se podobala situaci na jaře, kdy se newyorské nemocnice potýkaly s masivními počty nakažených.

„Musíme situaci dostat pod kontrolu a zcela jistě se vyhneme druhé vlně,“ řekl de Blasio v neděli na tiskové konferenci.



Ve státě New York, který má zhruba 19,5 milionu obyvatel, bylo podle listu The New York Times dosud evidováno přes 469.300 případů nákazy koronavirem a více než 32 800 s ním spojených úmrtí.