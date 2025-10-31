New York pod vodou, dva mrtví. V Central Parku déšť překonal rekord z roku 1917

Autor: ,
  14:14aktualizováno  14:14
Dva lidé ve čtvrtek zemřeli v zatopených sklepech v New Yorku poté, co části velkoměsta na východním pobřeží Spojených států postihl vydatný déšť. Voda zaplavila také některé ulice a stanice metra, uvedla městská policie.

V Brooklynu byl v zatopeném sklepě nalezen bezvládný 39letý muž. Potápěčský tým newyorských hasičů jeho tělo vyzvedl a po převozu do nemocnice byl muž prohlášen za mrtvého, uvedla policie.

New York postihl silný déšť, na některých místech vyvolal záplavy. (30. října 2025)
New York postihl silný déšť, na některých místech vyvolal záplavy. (30. října 2025)
New York postihl silný déšť, na některých místech vyvolal záplavy. (30. října 2025)
New York postihl silný déšť, na některých místech vyvolal záplavy. (30. října 2025)
5 fotografií

Ve čtvrti Washington Heights v severní části Manhattanu bylo podle ní nalezeno tělo 43letého muže v zatopené kotelně. Policie oba incidenty vyšetřuje.

V Central Parku ve čtvrtek spadlo 45,7 milimetru srážek, uvedla národní meteorologická služba (NWS) podle úřadu pro krizové řízení města New York. Podle předběžných údajů by se mohlo jednat o překonání rekordu z roku 1917.

Bouře, která nepustila do USA Melissu

Videa pořízená ve městě podle stanice ABC News zachytila ponořená vozidla a vodu valící se do některých stanic metra v Brooklynu, stejně jako zaplavené ulice v Queensu.

Kvůli počasí bylo zrušeno více než 1000 letů, převážně na severovýchodě země. Mezinárodní letiště Johna Kennedyho a letiště LaGuardia, obě v Queensu, také zaznamenala zpoždění letů kvůli větru.

Déšť a vítr nezpůsobil hurikán Melissa, který v posledních dnech udeřil v Karibiku, ale bouřkový systém, který se pohybuje severovýchodem USA a je jedním z faktorů, které udržují Melissu daleko od USA.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.