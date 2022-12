New York hledá krysaře. Práce snů za 170 tisíc dolarů ročně, láká starosta

Obyvatelé New Yorku řeší problém s přemnoženými krysami (21. října 2022) foto: Profimedia.cz

Starosta New Yorku Eric Adams vyhlásil výběrové řízení na funkci ředitele pro boj s hlodavci. Má snížit populaci krys, jichž je v devítimilionovém New Yorku podle odhadů dvakrát víc než obyvatel. Dostat za to může až 170 tisíc dolarů ročně (v přepočtu asi 330 tisíc korun měsíčně).