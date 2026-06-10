New York začal slavit 250 let americké nezávislosti. Pozval francouzské stíhačky

Nad panoramatem největšího amerického města v úterý 9. června dopoledne přeletěla letka osmi stíhaček Dassault Alpha Jet, které doprovázely letoun Airbus A400M.
Za působivou show stojí akrobaté ze skupiny Patrouille de France spadající pod francouzské letectvo. Osm stíhaček vypouštějících kouř v barvách Spojených států amerických připomnělo nadcházející výročí 250 let nezávislosti USA.
Formace přelétla nad New Yorkem směrem k soše Svobody na stejnojmenném ostrově jihozápadně od ikonického Manhattanu. A zamířila také nad West Point, kde sídlí nejstarší a nejprestižnější vojenská akademie Spojených států amerických. Slouží k přípravě budoucích důstojníků pro americkou armádu.
Akce byla pouze první z chystané série přehlídek. U příležitosti oslav 250 let nezávislosti USA plánuje skupina během následujícího měsíce i další ukázky.
Stíhačky ve formaci by se měly postupně objevit nad řadou historicky významných míst po celém východním pobřeží Spojených států. Letci tak chtějí připomenout dlouholeté dobré vztahy Spojených států a Francie a vzájemnou spolupráci obou zemí.
Nejvýznamnější svátek a nový oblouk
Spojené státy, respektive 13 tehdejších britských kolonií, svou autonomii a vymanění z područí Velké Británie vyhlásily Deklarací nezávislosti. Dokument přijal Kontinentální kongres (tedy shromáždění delegátů kolonií) 4. července 1776, během probíhající války o nezávislost.
Francie tehdy sehrála klíčovou roli, protože americkým kolonistům poskytla zásadní finanční, materiální i vojenskou podporu. Tak mohla mladá Amerika vyrovnat síly s britskou armádou.
Den nezávislosti se oficiálním státním svátkem stal teprve v roce 1938, dnes však ve Spojených státech patří mezi ty nejvýznamnější.
K výročí 250 let nezávislosti země by měl ve Washingtonu vzniknout i nový monumentální vítězný oblouk. Jeho stavbu už několik měsíců propaguje americký prezident Donald Trump, první vizualizace se veřejnosti představily v polovině dubna. Inspiraci našli architekti v Římě, podobou připomíná i pařížský Vítězný oblouk.
Nový oblouk by měl stát na doposud prázdné ploše kruhového objezdu (červený bod) mezi Lincolnovým památníkem (modrý bod) a vchodem do Arlingtonského národního hřbitova (zelená plocha vlevo dole). Šedý bod znázorňuje polohu Bílého domu.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Už zhruba o měsíc předtím pak přímo do areálu Bílého domu nechal umístit sochu mořeplavce Kryštofa Kolumba. Právě jeho plavby probudily na starém kontinentě o nové země zájem, Trump jej proto označil za národního hrdinu. Jde o kopii sochy, kterou demonstranti během masových protestů v roce 2020 strhli a hodili do vod přístavu v Baltimoru.