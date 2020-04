New York zažívá nové „11. září“. Vir je ale horší než teroristické útoky, lidé se zlobí na ignoranty

NEW YORK (OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE) Obyvatelé New Yorku zažívají novou tragédii apokalyptických rozměrů. Virová krize si je v mnohém podobná s obdobím po teroristických útocích na Světové obchodní centrum před téměř dvaceti let.

Vzpomínka, která je i s přibývajícími léty stále hmatatelná – od hlavy až k patě zaprášení lidé potácející se v mohutném mraku suti. „Přišli mi jako ztracení, dezorientování horníci, kteří zoufale hledali cestu na světlo, na vzduch,“ říká Alexandra Mooreová o lidech, kteří 11. září prchali z trosek finanční čtvrti. Alexandra se osudného dne nacházela v ulici Chambers v dolní části Manhattanu, která je na dosah místu, kde stávala slavná „Dvojčata“.



Alexandra dnes po devatenácti letech zažívá stejný pocit destrukce, která jí, jak říká, „rozleptává ducha“. Nákaza koronavirem decimuje město New York se stejnou, ne-li dokonce tíživější brutalitou než teroristické útoky z 11. září.

Podobenství těchto dvou tragédií je celá řada: obchody a restaurace jsou zavřené, ulice opuštěné, do zálivu na řece Hudson připlula obří mobilní nemocnice. Naposledy tu tato loď kotvila právě po 11. září. Tísňové linky jsou opět zavaleny telefonáty lidí, kteří nedokážou unést paniku a zoufalství dnešních dnů. Dispečeři zaznamenávají každý den až sedm tisíc telefonátů, což je více než během 11. září, kdy se pomoci či informace dovolávalo „jen“ něco mezi třemi a pěti tisíci lidmi denně. Ke klidu nepřidávají sanitní vozy, jejichž kvílení se zdát být v poloprázdných ulicích hlasitější.

Je to ale jen hra smyslů. Newyorčané si totiž sirény bezděky spojují s dalším případem koronaviru, kterých neustále přibývá. Každopádně podobně jako v období po 11. září se sanitní vůz stává nejen zdrojem úzkosti, ale rovněž spřízněnosti. Paramedici jsou často přímo na ulici odměňováni bouřlivým potleskem a hlučným povzbuzováním.



Stovky lidí tu každé ráno stojí ve frontě na test, který by odhalil, zda se koronavirem nakazili, či ne. Z ulice je přitom vidět přívěs nákladního vozu, který slouží jako mobilní márnice. Tyto „trailery“ se objevily i u dalších nemocnic po celém městě.„Určitě tu panuje duch spojenectví. Stejně jako po 11. zářím všichni dohromady čelíme něčemu strašnému. Dnešní situace je ale horší v tom, že se nemůžeme sejít a navzájem se podržet. Izolace je v tomto smyslu skutečně ubíjející,“ poznamenává Alexandra Mooreová, která se živí jako učitelka základní školy. Město New York se opět stalo Ground Zero národní tragédie. Pokud místem „výbuchu“ bylo 11. září 2001 Světové obchodní centrum, dnes je symbolem pomyslné exploze nemocnice Elmhurst ve čtvrti Queens.

Trump ustoupil

Výjevy z nemocnice Elmhurst, kde umírají desítky lidí, otřásly i samotným Donaldem Trumpem, a to do takové míry, že prezident odstoupil od svého záměru otevřít ekonomiku na Velikonoce. Trump namísto toho prodloužil nouzový stav do 30. dubna.

„Lidé během 11. září a ve dnech poté s úzkostí vzhlíželi k nebi, jestli se náhodou neblíží další letadlo ovládané teroristy. Dnes je mezi lidmi cítit jiná úzkost. Díváme se sami na sebe přímo na ulici,“ říká Michael Clensy, jež je podobně jako učitelka Alexandra Mooreová na vynucené dovolené. Michael totiž pracuje v Muzeu 11. září, které vyrostlo přímo v místě, kde stála Dvojčata. V pondělí je kvůli viru uzavřené.

Podle tohoto téměř 50letého muže je nynější krize v mnohém daleko hrozivější. Michael se 11. září nacházel v Brooklynu, který od Manhattanu, kde stála Dvojčata, odděluje řeka East. Podle jeho vzpomínky celý Manhattan v jedné chvíli „zmizel v prachové bouři“. „Bylo to děsivé, ale bylo to také něco, co jsme viděli na vlastní oči. Virová nákaza lidi zabíjí pokradmu. Koronavirus je mnohonásobné, plíživé 11. září,“ říká Michael.

Počet obětí se každou chvíli dorovná téměř třem tisícům mrtvých z 11. září. Včera se počet lidí, kteří v New Yorku viru podlehli, přehoupl přes číslo 2200. Křivka nákazy má zde přitom dosáhnout vrcholu až během jednoho dvou týdnů. Řada Newyorčanů přitom nedokáže skrývat svůj hněv směrem k Američanům, kteří stále nedodržují hygieniky doporučená pravidla. „Je frustrující sledovat, že ti, kdo se chovají nezodpovědně a lehkovážně, budou mít daleko větší dopad než ti, kdo se izolují a nosí roušky,“ zlobí se tanečnice Kathie Devryová.

List The New York Times v této souvislosti poukazuje na jih USA, kde dosud existují státy, jejichž guvernéři pohyb obyvatel nijak neomezili. Guvernéři států jako Arkansas argumentují tím, že je u nich nákaza nízká. Arkansas každopádně přiléhá k virem těžce zasažené Louisianě, kde se nachází město New Orleans. To je na cestě stát se, co se nákazy týče, „druhým“ New Yorkem.

Autorem je dopisovatel webu Lidovky.cz ve Spojených státech.