New York překvapilo nad ránem zemětřesení. Omezen je letecký provoz

Agentura odhaduje sílu zemětřesení na 4,8. Podle údajů USGS mohlo zemětřesení různou měrou pocítit více než 42 milionů lidí.

Newyorský systém tísňového hlášení uvedl, že nemá žádné zprávy o škodách nebo zraněných ve městě. „I když v tuto chvíli nemáme žádné zprávy o větších dopadech, stále vyhodnocujeme následky,“ oznámil mluvčí starosty města Erica Adamse Fabien Levy.

Letecká doprava je částečně omezena. Odlety z místních letišť nabírají až hodinová zpoždění, přílety například na letiště v Newarku byly přerušeny do poledne.

Agentura Reuters uvádí, že v centru Manhattanu obvyklá kakofonie zvuků ještě zintenzivnila, jak řidiči hlasitě troubili, když se ulice na čas roztřásly. V Brooklynu obyvateli pozorovali otřesy budov. Američané z na zemětřesení zvyklejších míst jako je Kalifornie uklidňovali své více vyplašené sousedy.

„Všimla jsem si, že se chvějí dveře,“ uvedla baristka India Haysová z kavárny na dolním Manhattanu. „Říkala jsem si, že tady určitě nemůže být zemětřesení,“ vyjadřuje překvapení mnohých.

Otřesy země hlásily i Filadelfii, Baltimoru či Connecticutu. Filadelfská policie požádala občany, aby nevolali na tísňovou linku 911, pokud nehlásí mimořádnou událost.

List The New York Times uvádí, že i když jsou zemětřesení v New Yorku vzácná, někdy k nim ale dochází. Podle studie z roku 2008 zemětřesení o síle 5 stupňů Richterovy škály se v oblasti vyskytuje zhruba jednou za století. Zemětřesení o síle 7. stupně se pak objevuje jednou za 3 400 let.

Páteční dění vyvolalo vzpomínku na jinou seismickou událost z 23. srpna 2011 o síle 5,8 a která způsobila škody ve výši 200-300 milionů dolarů. Zasáhla i některé památky, například Washingtonův památník.