New Yorku chce vládnout černý policista. Primárky ale ovlivnil skandál, který ještě může mít dohru

NEW YORK / PRAHA Hra o křeslo newyorského starosty se posunula do dalšího kola. Vítězství v demokratických primárkách si totiž po dvou týdnech sčítání zajistil bývalý policista Eric Adams. S trochou nadsázky lze říci, že tím je zároveň dohráno. Republikánům se totiž v souboji o takzvané velké jablko připisuje spíše symbolická role.

Někdejší policejní kapitán přitom neměl dopředu nic jisté. Zaprvé byl ještě v květnu v průzkumech považován spíše za outsidera. Zadruhé i přes počáteční náskok musel své vítězství hájit kvůli novému volebnímu systému. Ten totiž voličům umožňuje řadit kandidáty podle preferencí a po vypadnutí slabších uchazečů jejich lístky připočítává jednomu ze dvou lídrů startovního pole.



Ačkoli tak Adams v prvním kole obdržel o sto tisíc hlasů víc než jeho hlavní soupeřka Kathryn Garciová, nakonec zvítězil pouze o jediný procentní bod. Celá věc se navíc neobešla bez skandálu, když úřady před týdnem Garciové chybně přisoudily 135 tisíc zkušebních lístků, které by primárky bývaly byly rozhodly. Zpochybnily tím tak zároveň legitimitu celého procesu.

Adams nakonec ale přece jen slaví úspěch, a pokud Garciová jeho vítězství nenapadne u soudu, v listopadu s nejvyšší pravděpodobností usedne do křesla starosty. Stal by se tak po Davidu Dinkinsovi teprve druhým černochem ve vedení největší americké metropole.

Američtí komentátoři jeho triumf interpretují jako vítězství praktických potřeb Newyorčanů nad ideologickou politikou současného starosty Billa de Blasia. Ve „městě, jež nikdy nespí“ totiž prudce roste zločin – třeba v dubnu Newyorské policejní oddělení (NYPD) zaznamenalo o 166 procent víc přestřelek, 66 procent víc krádeží a 36 procent více těžkých zločinů než před rokem. Od Adamse, který svou policejní kariéru začal v té „méně hezké“ části Brooklynu, se očekává, že znepokojivý trend zvrátí.

Právě tím se ale Adams dostal do křížku s progresivním křídlem Demokratické strany. To totiž dlouhodobě bojuje proti policejnímu násilí a v duchu sloganu „defund the police“ usiluje o redukci finančních prostředků, které jsou americkým policejním sborům k dispozici.

Právě Adamsova sokyně Garciová byla jedinou kandidátkou demokratických primárek, která podpořila možnost policisty trestně stíhat kvůli chybnému provedení zákroku. Mimo jiné za to se jí dostalo podpory prestižního liberálního deníku The New York Times.

Pohled na mapu volebních okrsků nakonec tomuto poměru sil přesně odpovídá. Zatímco bohatý Manhattan volil Garciovou, chudý Brooklyn, kde mají reálné problémy se zločinem, ve velkém podpořil Adamse. Stejně tomu bylo i na Staten Islandu, kde hlasy vesměs kopírují hranice lepších a horších čtvrtí.