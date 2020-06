Trumpem odvolaný prokurátor Berman souhlasí s odchodem z funkce

Washington Spor mezi americkým ministerstvem spravedlnosti a newyorským prokurátorem Geoffreym Bermanem v sobotu skončil, když státní žalobce souhlasil, že se vzdá své funkce. K odchodu z úřadu svolil poté, co byl ministerstvem ujištěn, že jeho vyšetřování spolupracovníků prezidenta Donalda Trumpa nebude narušeno.

Podle předsedy právního výboru Sněmovny reprezentantů Jerrolda Nadlera by si ministr spravedlnosti William Barr zasloužil za vyhození Bermana čelit ústavní žalobě, tzv. impeachmentu. Jak nicméně dodal, byla by to „ztráta času“, protože republikány vedený Senát by jakékoli podobné úsilí zablokoval.

O odchodu Bermana z funkce informoval ministr spravedlnosti William Barr bez udání důvodu už v pátek v noci. Žalobce nicméně reagoval prohlášením, že rezignaci nepředložil a že ve své práci bude pokračovat. Ministr spravedlnosti nakonec v sobotu oznámil, že požádal Trumpa, aby Bermana odvolal, což prezident také udělal.

Berman původně tvrdil, že odstoupí, teprve až bude nový kandidát navržený prezidentem na tuto funkci potvrzen Senátem. Ve funkci by Bermana měl vystřídat předseda Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) Jay Clayton. Ke změně názoru a ochotě opustit funkci nakonec přispělo oznámení ministra spravedlnosti, že úřad dočasně převezme Bermanova zástupkyně Audrey Straussová. „Pod vedením Straussové bude moci úřad pokračovat v tradici poctivosti a nezávislosti,“ prohlásil Berman.

Do Bermanovy působnosti spadala jižní část New Yorku včetně Manhattanu a prokurátor byl známý z řady mediálně sledovaných korupčních kauz a soudů s prominentními osobnostmi. Úřad stíhal i blízké Trumpovy spolupracovníky, včetně jeho někdejšího právníka Michaela Cohena, který byl odsouzen k vězeňskému trestu za porušení zákona o financování volební kampaně a lhaní Kongresu. Newyorská prokuratura rovněž vyšetřuje prezidentova osobního právníka Rudyho Giulianiho.

Předseda demokraty ovládaného právního výboru americké Sněmovny reprezentantů Jerrold Nadler řekl, že již zahájil vyšetřování Bermanova odvolání z funkce. „Myslím, že si zaslouží impeachment. Určitě si zaslouží impeachment. Ale znovu říkám, byla by to ztráta času, protože republikáni v Senátu by to ignorovali,“ uvedl Nadler na adresu ministra spravedlnosti Barra.

Rovněž demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová prohlásila, že motivy k odvolání Bermana byly nelegitimní. K ústavní žalobě vyzvalo hned několik demokratických zákonodárců, včetně senátorky Elizabeth Warrenové. Jak k tomu nicméně Nadler poznamenal, Senát by to nikdy neodhlasoval. Namísto toho proto chtějí přikročit k jiným krokům, dodal a zmínil snahu snížit o 50 milionů dolarů (1,2 miliardy Kč) finance pro Barrovo ministerstvo.

Republikán Berman, který přispěl na Trumpovu předvolební kampaň, dříve pracoval pro stejnou právní firmu jako Giuliani a do funkce ho dosadila Trumpova administrativa. To mu ale později nezabránilo stíhat prezidentovy spojence, napsala agentura AP.