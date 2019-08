‚Nezku*víš budoucnost mých dětí.‘ Hugh Grant vulgárně kritizoval premiéra Johnsona

„Nezkurvíš budoucnost mých dětí. Nezničíš svobody, za které ve dvou světových válkách bojoval můj dědeček. Jdi do prdele ty přespříliš povýšená gumová hračko do vany. Británie je tebou a tvým gangem sebeukájejících se úředníků znechucena,“ napsal Grant. Příspěvek se setkal s velkým ohlasem - během několika hodin měl přes 80 000 sdílení a 335 000 lajků.



You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI