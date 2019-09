Nezletilá dívka kamarádům poslala vlastní sexuální video, obvinili ji ze šíření dětské pornografie

NEW YORK Nejvyšší soud v americkém státě Maryland řešil kuriózní případ. Tehdy šestnáctiletá dívka, kterou média jmenují pouze jako SK, totiž v roce 2016 poslala kamarádům sexuálně explicitní video. Později se s nimi pohádala, a tak se video dostalo do oběhu na její střední škole. Soudce nyní rozhodl, že tím SK porušila zákony o šíření dětské pornografie.

Celý případ začal v roce 2016. Podle analýzy soudu chtěla SK se svými dvěma kamarády (soud je ve zprávě identifikuje jako tehdy sedmnáctiletého chlapce KS a šestnáctiletou dívku AT) vytvořit hlubší pouto, a proto si navzájem nasdíleli různá videa a obrázky. SK přátelům poslala zhruba minutové video, na kterém provádí orální sex jinému chlapci.

Později se však skupina z blíže nespecifikovaných důvodů rozpadla - a video její kamarádi zřejmě rozšířili. Dívka AT vypověděla u soudu, že KS psal ve škole na tabuli, že je SK „coura“ a kasal se, že kdyby záznam ukázal třeba řediteli, šla by dívka do vězení. Později to KS skutečně udělal a video ukázal školnímu referentovi Paulu Caballerovi, který zároveň slouží při úřadu místního šerifa.

Chlapec tvrdil, že to udělal s úmyslem dívce pomoct, ale jak při výslechu uvedla AT, určitě nešlo o tak čisté a nevinné gesto. Caballero si pak dívku zavolal do své kanceláře a celou situaci s ní řešil. SK si myslela, že má schůzka sloužit jen k tomu, aby se video přestalo ve škole šířit. Do té doby jí podle médií ani nenapadlo, že by mohla být podezřelou z kriminální činnosti. Caballero později poslal shrnující zprávu státnímu zástupci.

SK byla obviněna jako mladistvá z natáčení nezletilého při sexuálních aktivitách, distribuce dětské pornografie a prezentování sexuálního obsahu nezletilým.

„Zákon nechce dělat z oběti pachatele“

Porota jasným poměrem rozhodla (6 hlasů proti 1), že se na podobné činy nemůže pohlížet jinak jen proto, že jde o šíření vlastního videa. V pětatřicetistránkovém rozhodnutí se píše, že ačkoliv byla tehdy šestnáctiletá dívka legálně způsobilá mít sexuální styk, stále byla nezletilá a tudíž považována za dítě.

Kritici se hned ozvali s tím, že jde o naprosto absurdní výklad příslušného zákona o dětské pornografii. Sama dívka se u soudu bránila tím, že tento zákon existuje proto, aby mladistvé chránil a nikoliv, aby byl obrácen proti nim. Nejvyšší soud v Marylandu uznal, že jde o mnohem komplikovanější případ, než kdyby se jednalo o dospělého šířícího dětské porno.



„Na jednu stranu má stát obrovský zájem na zabránění šíření dětské pornografie a k tomu potřebujeme dostatečnou autoritu,“ uvedl soud v oficiálním stanovisku, „na stranu druhou se však SK chovala podobně nerozumně jako mnoho jejích vrstevníků. Daný zákon ovšem ve svém prostém výkladu říká, že jde o trestný čin nehledě na to, zda sexuální obsah šíří dospělý či nezletilý.“



„Absurdní čtení zákona“

Soudkyně Michelle D. Hottenová uvedla, že se jednalo o pohoršující video. Porota se podle ní nemohla podřídit tomu, že se jednalo o mladistvou. Nejvyšší soud pak podle magazínu Slate potvrdil ve středu nespecifikovaný trest pro nezletilou SK. „Středeční rozhodnutí je katastrofální zásahem do práv a ochrany bezpečnosti nezletilých,“ píše server Slate. Podle magazínu je jedinou obětí celého případu samotná SK, jež byla opakovaně ponižována. „Právní systém v tomto případě selhal v každém kroku, který udělal naprosto směšným výkladem daného zákona.“

S tím souhlasí i Rebecca Roipheová profesorka práva na Právnické univerzitě v New Yorku. „Absurdní čtení zákona v tomto případě vychází z toho, že se v něm pachatel popisuje slovem ‚osoba‘ a oběť slovem ‚mladistvý‘,“ vysvětluje Roipheová. „Legislativa však samozřejmě nechce oběť kriminalizovat,“ dodává.

Soudci nejvyššího soudu uznali, že by se zákona do budoucna měl změnit a jasně specifikovat, jak soudit šíření dětské pornografie dospělými a jak pohlížet na distribuci samotnými mladistvými.