První tanker se stal terčem útoku asi 20 kilometrů na sever od ománského přístavního města Chasab. Projektil zasáhl záď plavidla, uvedla UKMTO na sociální síti X. K dalšímu útoku došlo asi 31 kilometrů východně od Chasabu, přičemž byla poškozena strojovna tankeru. Ani v jednom z případů nejsou hlášeny oběti.
Íránské námořnictvo podle agentury Reuters uvedlo, že v Hormuzském průlivu začal hořet tanker, když najel na minu. Není zřejmé, zda íránský popis událostí souvisí s incidenty, o nichž informovala UKMTO.
Írán dnes podle agentury AFP rovněž oznámil, že sestřelil americký dron nad svým ostrovem Kešm, který se nachází v této úžině.
Teherán zavedl omezení na dopravu plavidel, které chtějí proplout Hormuzským průlivem, a útočí na lodě, které jeho pravidla nedodržují. Snaží se tak prosazovat svou kontrolu nad strategicky významnou vodní cestou a vyvíjet tlak na Washington, píše Reuters.
Z Blízkého východu se v současnosti vyváží přibližně 80 procent předválečného objemu ropy, a to především Hormuzským průlivem tankery plujícími pod ochranou amerických ozbrojených sil. Další ropa se dopravuje ropovody do přístavů na březích Rudého moře a Ománského zálivu, kam tankery mohou připlout, aniž by musely podstoupit nebezpečnou cestu Hormuzským průlivem.
V prvních dvou týdnech listopadu ovšem objem vyvážené ropy klesl oproti říjnu o přibližně 20 procent. Podle analytické společnosti Rystad Energy se v listopadových týdnech vyváželo okolo 13 milionů barelů denně, zatímco v říjnu to bylo 15 až 16 milionů barelů.
Konflikt vypukl 28. února, když Spojené státy s Izraelem začaly bombardovat Írán. Americký prezident Donald Trump původně tvrdil, že cílem je odstranit íránský režim a že konflikt potrvá jen několik týdnů. Írán ale v reakci začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k výraznému růstu cen ropy.