Neznámý pachatel poslal miliardáři Sorosovi bombu. Případ vyšetřuje FBI

NEW YORK/PRAHA Do domu miliardáře, filantropa a investora George Sorose v newyorkém Bedfordu neznámý pachatel zaslal podezřelý balíček. Zaměstnanci upozornili policii a předali jej pyrotechnikům. Ti uvnitř nalezli výbušné zařízení.

Podle serveru CNN balíček částečně otevřel jeden ze zaměstnanců a poté, co pojal podezření, odnesl jej do bezpečné vzdálenosti a zavolal policii. Ta následně balíček zlikvidovala. Vyšetřování bylo předáno do rukou protiteroristické jednotky FBI.



Mluvčí miliardáře odmítli záležitost komentovat.