Neznámý útočník pobodal ve skotském Edinburghu několik lidí

  12:34
Neznámý útočník pobodal dopoledne ve skotském Edinburghu několik lidí. Podle stanice BBC byla v oblasti mezi Sighthill a Wester Hailes od 10:00 SEČ vyhlášena pohotovost a zasahuje tam policie.

Témata: Edinburgh

