Neznámý útočník pobodal ve skotském Edinburghu několik lidí

Připravujeme podrobnosti...
2. března 2026 12:34
Neznámý útočník pobodal dopoledne ve skotském Edinburghu několik lidí. Podle stanice BBC byla v oblasti mezi Sighthill a Wester Hailes od 10:00 SEČ vyhlášena pohotovost a zasahuje tam policie.
Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc
Připravujeme podrobnosti...
Izrael spolu s USA preventivně zaútočil 28. února 2026 v Íránu. Americký prezident Donald Trump chce zabránit Teheránu v zisku jaderné zbraně.
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!