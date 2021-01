‚Nevozte do nemocnic lidi s malou nadějí na přežití.‘ USA a Británie řeší kvůli covidu obrovské problémy

Londýn/Los Angeles Klidný začátek nového roku? Ani náhodou. Spojené království i USA mají s koronavirovou pandemií nečekaně velké starosti. Tabulky rekordů úmrtí i nakažených se přepisují na denní bázi, záchranáři nestíhají vyjíždět k pacientům, v nemocnici je nedostatek lůžek. A některé oblasti, jako například Los Angeles, se obávají totálního kolapsu celého zdravotnického systému.

Ve Spojeném království v úterý přibylo šedesát tisíc nových covidových případů. Nový rekord. Už zase. Osmý den v řadě na Ostrovech překonali nelichotivou hranici padesáti tisíc nakažených za čtyřiadvacet hodin.



A nápor na místní systém zdravotnictví je značný. Dle listu The Independent jsou v Londýně a jeho okolí stovky lidí, které na příjezd sanitky čekají dlouhé hodiny. Záchranáři nestíhají, kapacity nejsou pro tuto situaci dostačující.

Jeden ze záchranářů pracujících přes Vánoce, jehož deník oslovil, se vyjádřil jasně. „Něco takového jsme nikdy předtím neviděli. Skutečnost je taková, že lidi čekají na náš příjezd o mnoho déle, než co říká jakákoliv směrnice.“ Další ze zdravotníků navazuje: „Obdržet denně 700 telefonátů vážně není normální.“ Jiný oslovený to okomentoval lakonicky: „Kdy už konečně přestaneme s tím PR a lhaním veřejnosti? Nezvládáme to.“

I Spojené státy za úterý hlásí rekordní počet úmrtí – podle dat z Johns Hopkins University zemřelo 3936 pacientů. Potvrzeno pak bylo více než čtvrt milionu nových případů covidu.

„Tohle je brutální“

Některé části USA, zejména pak na jihu a západě, mají se situací opravdu velký problém. Mezi rekordmany v počtu nakažených i hospitalizovaných patří Kalifornie. Podle odborníků může oblast brzy atakovat hranici jednoho tisíce úmrtí za den. Místní zdravotní systém přitom už teď covid zvládá jen těžko. Kalifornské nemocnice jsou přeplněné a jak informuje Washington Post, záchranáři mají pokyn šetřit s kyslíkem, jehož je zásadní nedostatek, a jen pro nejtěžší případy.



Záchranářům bylo dokonce během úterý řečeno, aby do nemocnice neodváželi pacienty, u nichž je extrémně nízká naděje na přežití. Že situace není dobrá, dokazují kromě čísel a dat i přímé záběry z covidových oddělení. Hned několik videí například na sociálních sítích zveřejnil Chuck Stacey. V nich lidi razantně nabádá, aby nosili roušky a situaci nepodceňovali.

Když pandemie začala, měl za to, že jde jen o horší chřipku a nedělal nic pro to, aby se chránil. „Spletl jsem se, to přiznávám. Tohle je brutální. Nikdy by mě nenapadlo, že může lidské tělo takhle bolet,“ říká padesátník z Floridy, který je vlivem covidu za posledních deset dní už podruhé v nemocnici. Podobné problémy řeší i tisíce lidí na západním pobřeží země, zejména v LA.

Chuck Stacey used to be skeptical about COVID-19, but then he contracted the virus. pic.twitter.com/a6KK2q1BMM — USA TODAY (@USATODAY) January 5, 2021

Jde přitom o vývoj, který zpočátku nikdo nečekal. V případě Los Angeles totiž nelze mluvit o tom, že by město dlouhodobě figurovalo mezi covidovými „hříšníky“. Naopak, patřilo mezi ty, kde se roušky jako běžná část oděvu začaly nosit hned na startu pandemie, rychle v březnu a následně i v listopadu se přistoupilo na pravidla práce z domova a až donedávna byl i nárůst covidových případů a úmrtí relativně v normě. Pak se to ale zvrtlo.

Osudné Díkůvzdání

Otázku, proč se tak stalo, položil deník Los Angeles Times jednatřiceti epidemiologům a odborníkům na zdravotnictví. Částečně jde prý o daň za rozsáhlost města – oblast je domovem pro více než deset milionů lidí, z nichž nezanedbatelnou část tvoří lidé bojující s chudobou či bez domova.



„Žádné jiné město není tak velké a komplexní jako LA. Nejblíže je asi New York. A všichni jsme předtím viděli, co se stalo v New Yorku,“ vysvětluje Kirsten Bibbins-Domingová, epidemioložka z univerzity v San Francisku.

Bod zlomu, kdy se začalo schylovat k nejhoršímu, nastal na Díkůvzdání. Populární svátek na začátku listopadu přinesl i v té době rekordní čísla nakažených. „V tu dobu jsme si řekli: Bože, všichni cestují, tisíce lidí. Začali jsme se vážně bát, protože v koutku duše jsme věděli, že přijde nejhorší vlna ze všech,“ líčila Barbara Ferrerová, šéfka resortu veřejného zdraví pro oblast Los Angeles.

Zdravotníci nakládají nemocného do sanitky.

Zatímco před Díkůvzdáním bývala čísla nově nakažených okolo čtyř tisíc za den, teď je to čtrnáct tisíc. Hlavní příčiny? Kromě již zmíněné ohromné rozsáhlosti území, kde se vyskytuje nebývalý počet obyvatel, také chladné a suché počasí, nahrávající koronaviru.

Podle Granta Colfaxe, šéfa lékařů ze San Franciska, ale roli hraje i psychologie a přístup obyvatel. „Všichni už byli unavení,“ vysvětluje. „Tohle celé už trvá více než deset měsíců. A lidi podle mě začali být trochu méně ostražití, protože jsme na tom byli všichni relativně dobře.“

Je to ale zmíněná rozsáhlost a infrastruktura, která dělá z Los Angeles jednoho z králů nelichotivého žebříčku oblastí, kde koronavirus láme rekordy. Region disponuje ohromným výrobním sektorem a najdeme v něm dva z největších přístavů v celých Spojených státech. Přitom jsou to právě průmyslové podniky, kde zaměstnanci pracují ve značných počtech na poměrně malém prostoru – tudíž pro šíření virového onemocnění naprosto ideální podmínky.

Lidé jsou unavení

Ferrerová, coby žena odpovědná za boj s covidem v oblasti, ovšem také zmiňuje chování lidí a klesající důvěru v obyvatel v opatření, která politici nastavují. „Na jaře jsem jezdila každý den do práce a na silnici potkala tak dvě auta. Venku nebyl zkrátka nikdo. A taková situace teď tedy rozhodně není,“ vysvětluje. „Myslím, že lidé už tolik nenaslouchají.“

Jako další aspekt zmiňuje i názorovou nejednotnost jednotlivých politiků, kteří mají správu oblasti na starosti. I ta podle Ferrerové způsobuje, že lidé už na dodržování nastavených pravidel příliš nelpí. Hned dva z významných členů regionální rady místní resort zdravotnictví ostře kritizovali – nelíbilo se jim, že došlo k zákazu stravování na veřejnosti.

„Zdá se, že tu nepanuje žádná soudržnost, nemluvíme všichni jedním hlasem. To pak vytváří ve společnosti zmatek a v určitých případech to může vést k výraznému nárůstu odporu vůči všem opatřením,“ stěžuje si Ferrerová. „A to je pro nás katastrofa.“