VIDEO: Nic nás nezastaví, psala Trumpova fanynka. Pak veteránku letectva v Kapitolu zastřelili

Babbitová sloužila vlasti celkem čtrnáct let a hned čtyřikrát se vydala na zahraniční misi. V Kapitolu ji podle informací listu New York Post zastřelila tamní policie, když se snažila spolu s davem dalších demonstrantů dostat skrz zabarikádované dveře dál do budovy.

„Jsem zničená, v šoku. Nikdo to mému synovi neoznámil, dozvěděli jsme se to z televize,“ sdělila novinám její tchyně Robin Babbitová, která zároveň potvrdila, že žena patřila mezi obdivovatele Trumpa



BREAKING: Family confirms woman shot & killed at Capitol is Ashli Babbit. She owned a business in San Diego w/ her huband who did not come to DC. “I really dont know why she decided to do this,” her mother-in-law tells me. Police have not confirmed circumstances of shooting pic.twitter.com/OOYpNWpMLg