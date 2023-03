Ničivé tornádo v Arkansasu si vyžádalo stovky zraněných a škody na majetku

Ohroženo tornádem bylo podle meteorologů zhruba 350.000 lidí. Národní meteorologická služba (NWS) pro Little Rock na svém twitterovém účtu za posledních několik hodin o pohybu tornáda informovala takřka nepřetržitě, přičemž některá z varování s sebou nesla upozornění o ohrožení života. Město Little Rock má zhruba 200.000 obyvatel.

NWS Little Rock @NWSLittleRock Severe Thunderstorm Warning including Malvern AR, Rockport AR and Caddo Valley AR until 5:15 PM CDT https://t.co/8SnyCjlgOm oblíbit odpovědět

Lékařské centrum University of Arkansas for Medical Sciences v Little Rock se připravilo na masivní příjem pacientů, uvedla mluvčí Leslie Taylorová. Několik lidí již bylo převezeno do lékařského střediska, ale přesný počet není zatím k dispozici.

Mark Hulsey, manažer speciálních projektů pro okres Pulaski, který zahrnuje Little Rock, uvedl, že nejméně jedna osoba je v kritickém stavu. Nezačleněné oblasti okresu zaznamenaly strukturální poškození způsobené tornádem, ale hasiči se dosud nesetkali s žádnou budovou, která by byla „srovnána se zemí nebo zcela zničena,“ řekl Hulsey.

Více než 350 000 lidí bylo v ohrožení, když to, co Národní meteorologická služba nazvala „potvrzeným velkým a ničivým tornádem“, zasáhlo obchodní čtvrti a čtvrti v Little Rock a North Little Rock.

Cestující a zaměstnanci letiště na Clintonově národním letišti v Little Rock se ukryli v koupelnách a bylo jim nařízeno, aby tam zůstali do 15:45. Letecké záběry ukázaly, že z domů v Little Rock a nedalekém Bentonu bylo odtrženo několik střech.