Trump vyslal další varování. Vzdušný prostor nad Venezuelou bude uzavřen, řekl

Mezitím venezuelská vláda zakázala šesti velkým mezinárodním leteckým společnostem přistávat ve Venezuele.
Podle webové aplikace flightradar24.com , která monitoruje letecký provoz na celé zeměkouli, oznámení amerického prezidenta nemělo na provoz nad Venezuelou téměř žádný vliv. K 16:20 SELČ nad Venezuelou stále byly zaznamenávány letouny.
„Všem aeroliniím, pilotům, prodejcům drog a pašerákům lidí, prosím uvažte, že vzdušný prostor nad Venezuelou a v okolí bude v plném rozsahu uzavřen,“ napsal šéf Bílého domu částečně verzálami na své sociální síti.
Spojené státy od září vyslaly do Karibiku bojové lodě a letadla a tento měsíc do oblasti připlulo i největší válečné plavidlo světa - americká letadlová loď USS Gerald R. Ford.
Americká vláda tvrdí, že chce v oblasti bojovat s pašeráky drog. Uvádí také, že několik pašeráckých lodí už v mezinárodních vodách americké námořnictvo zničilo.
Vláda venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura uvedla, že Spojené státy chystají agresi, a v uplynulých měsících oznámila i několik vojenských cvičení. Trump údery na Venezuelu jasně nevyloučil.