Trump vyslal další varování. Vzdušný prostor nad Venezuelou bude uzavřen, řekl

Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen, varoval americký prezident Donald Trump aerolinky, drogové dealery nebo pašeráky. Nic bližšího k tomu nedodal. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) tento týden informoval o možné hrozbě kvůli zvýšené vojenské aktivitě ve Venezuele a okolí.
Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 2025)

Mezitím venezuelská vláda zakázala šesti velkým mezinárodním leteckým společnostem přistávat ve Venezuele.

Podle webové aplikace flightradar24.com , která monitoruje letecký provoz na celé zeměkouli, oznámení amerického prezidenta nemělo na provoz nad Venezuelou téměř žádný vliv. K 16:20 SELČ nad Venezuelou stále byly zaznamenávány letouny.

„Všem aeroliniím, pilotům, prodejcům drog a pašerákům lidí, prosím uvažte, že vzdušný prostor nad Venezuelou a v okolí bude v plném rozsahu uzavřen,“ napsal šéf Bílého domu částečně verzálami na své sociální síti.

Spojené státy od září vyslaly do Karibiku bojové lodě a letadla a tento měsíc do oblasti připlulo i největší válečné plavidlo světa - americká letadlová loď USS Gerald R. Ford.

Americká vláda tvrdí, že chce v oblasti bojovat s pašeráky drog. Uvádí také, že několik pašeráckých lodí už v mezinárodních vodách americké námořnictvo zničilo.

Vláda venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura uvedla, že Spojené státy chystají agresi, a v uplynulých měsících oznámila i několik vojenských cvičení. Trump údery na Venezuelu jasně nevyloučil.

